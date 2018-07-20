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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: İHA, Reuters, AFP
20.07.2018 - 13:41, Son Güncelleme:

Türk işadamından, Hollandalı bakana tepki

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Türk işadamından, Hollandalı bakana tepki

Edelstaal Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, ‘Irkçılık insanların genlerinde’ ifadesiyle tepki çeken Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok’a yazılı açıklamayla cevap verdi:

BAKAN Blok’un bu açıklamasıyla Hollandalı Türkleri üzdüğünü belirten Torunoğulları, şöyle dedi:

“Hollanda Türk Toplumu Hollanda’nın asli unsurudur. Hollanda Dışişleri Bakanı Blok, katıldığı bir kapalı toplantıda çok kültürlü toplumların birbirileriyle iyi geçinemediğini söylemiştir. Bakanın yaptığı bu açıklama, Hollanda Türk toplumunu derinden yaralamıştır. Hollanda Türk toplumu 50 yıldır 18 bin müteşebbisi ile sorumluluklarını yerine getiren ve komşuları ile güzel ilişkiler kuran bir toplumdur. Hollanda bizimde ülkemiz, benim gibi 18 bin iş adamının Hollanda’ya yatırım yapmaya devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın.”

Türk işadamından, Hollandalı bakana tepki

‘KEŞKE O GÖZLE BAKSA’
“Bu tarz açıklamalar da bize geri adım attıramaz. Bu tür talihsiz açıklamaları Edelstaal grubu olarak doğru bulmuyoruz. Bakan Blok, bu tür açıklamalar yerine bu konudaki var olan güzellikleri keşke o gözle baksa, çok kültürlü toplumun aslında bir zenginlik olduğunu ülkemize katkı sağladığını bilmesini istiyoruz. Hollanda da kurulan şirketlerin Hollanda şirketleri olduğunu yatırım yaptıkları ülkelerde Hollanda’yı temsil ettiklerini unutmayalım bir iş adamı olarak siyaset yapan ve ülkemizi temsil eden bakanlarımızın açıklamalarında bizleri üzmemesini arzu ediyoruz. Bir önceki Dış İşleri Bakanımız Bert Koenders, bizlere göstermiş olduğu anlayışı ve hoşgörüyü Bakan Blok’tan da beklediğimizi ve bu tür söylemlerin Hollanda Türk Toplumunu derinden yaraladığını bildirmek isterim.”

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