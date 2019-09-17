Türk hamam ürünleri Berlin pazarında
Brandenburg’da yaşayan Türk girişimci Ali İleri, Türk hamamlarının hijyenik ürünlerini, Berlin’in en çok ziyaretçi alan alışveriş merkezine taşımaya hazırlanıyor.
KENTİN merkezinde bulunan Bikini Alışveriş Merkezi’nde mağaza açmaya hazırlanan Ali İleri “Türkiye’nin hamam kültürünün parçası olan ürünleri yeni mağazamızda satıcağız. Ürünlerin tamamı yöresel olacak. Peştamaldan keseye, sabundan life kadar aklınıza gelecek tüm hamam ürünleri burada pazarlanacak” dedi.
İPEK KESEDEN, ZEYTİNYAĞINDAN SABUNA...
‘Berlin Bikini Zooligischer Garten EKZ Mall’un içinde mağaza kiraladığını belirten İleri, “Ziyaretçi sayısı açısından çok önemli bir alışveriş merkezi. Burayı sadece Berlinler değil, kenti ziyaret eden turistler de geziyor ve alışveriş yapıyor. Biz Türk kültürünün bir parçası olan ürünleri sadece Almanlara değil, Berlin’i ziyaret eden dünyanın her yerinden gelen insanlarla buluşturacağız” dedi. İleri, Bursa’dan ipek keseler, Isparta’dan lavanta, kara tezgahta dokunmuş havlular, zeytin yağından yapılmış doğal sabunlar ve benzeri ürünleri satacağını söyledi.
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