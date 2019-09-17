Türk hamam ürünleri Berlin pazarında

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriTürk hamam ürünleri Berlin pazarında
GeriAvrupa Türk hamam ürünleri Berlin pazarında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN
17.09.2019 - 14:26, Son Güncelleme:

Türk hamam ürünleri Berlin pazarında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk hamam ürünleri Berlin pazarında

Brandenburg’da yaşayan Türk girişimci Ali İleri, Türk hamamlarının hijyenik ürünlerini, Berlin’in en çok ziyaretçi alan alışveriş merkezine taşımaya hazırlanıyor.

KENTİN merkezinde bulunan Bikini Alışveriş Merkezi’nde mağaza açmaya hazırlanan Ali İleri “Türkiye’nin hamam kültürünün parçası olan ürünleri yeni mağazamızda satıcağız. Ürünlerin tamamı yöresel olacak. Peştamaldan keseye, sabundan life kadar aklınıza gelecek tüm hamam ürünleri burada pazarlanacak” dedi.

Türk hamam ürünleri Berlin pazarında

İPEK KESEDEN, ZEYTİNYAĞINDAN SABUNA...
Berlin Bikini Zooligischer Garten EKZ Mall’un içinde mağaza kiraladığını belirten İleri, “Ziyaretçi sayısı açısından çok önemli bir alışveriş merkezi. Burayı sadece Berlinler değil, kenti ziyaret eden turistler de geziyor ve alışveriş yapıyor. Biz Türk kültürünün bir parçası olan ürünleri sadece Almanlara değil, Berlin’i ziyaret eden dünyanın her yerinden gelen insanlarla buluşturacağız” dedi. İleri, Bursa’dan ipek keseler, Isparta’dan lavanta, kara tezgahta dokunmuş havlular, zeytin yağından yapılmış doğal sabunlar ve benzeri ürünleri satacağını söyledi.

Türk hamam ürünleri Berlin pazarında

Türk hamam ürünleri Berlin pazarında

Türk hamam ürünleri Berlin pazarında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Türk hamam ürünleri Berlin pazarında
Viyana’da Türkiye’nin gururu oldular
Emekli olmadan veya olduktan sonra Türkiye’ye dönenler ile aile bireyleri için danışma günleri
Danimarka’dan evli çifte vize engeli