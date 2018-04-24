‘Türk halkının cömertliğine ve insanlığına tanıklık ettim’
İsveç’in Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Anna Maria Corazza Bildt, Türkiye’nin ırkçılığa ve aşırıcılığa meydan vermeden 3 milyondan fazla sığınmacıya baktığını söyledi.
“İHTİYAÇ sahibi sığınmacılara yardıma koşan Türk halkının cömertliğine ve insanlığına tanıklık ettim” diyen Bildt, Türkiye’yi ve Türk insanını çok sevdiğini söyledi. Bildt, şöyle konuştu: “Harika ve güzel bir ülke olan Türkiye’yi seviyorum. Türkiye’ye yaptığım birçok ziyaret kapsamında muhteşem kadınlar ve insanlarla tanıştım, harika bir kültür öğrendim. Baklavayı çok seviyorum. AP’de Türkiye Dostları Grubu’nun başkanıyım. Düzenli olarak Türkiye’ye seyahat ediyorum. Seyahatler sırasında sadece Ankara’ya ve İstanbul’a gitmiyorum. Türkiye’nin birçok yerini gezdim. Türkiye’nin Suriye sınırına, Gaziantep ve Nizip’e gittim.”
TÜRKİYE, AB’NİN KİLİT ORTAĞIDIR
“Türkiye’nin, ırkçılığa ve aşırıcılığa meydan vermeden 3 milyondan fazla sığınmacıya baktığına şahit oldum. Tabii ki her şey dört dörtlük değil ama genel anlamda Türkiye’nin sığınmacı politikası başarılı buluyorum. Türkiye ve AB arasında birçok ortak çalışma var. Gümrük Birliği gibi, terörizmle mücadele gibi. Ayrıca Türkiye göç, enerji, barış, güven ve ticaret konularında AB’nin Ortadoğu’ya açılan bir kapısı ve kilit bir ortağıdır. AB ile Türkiye arasında iş birliğinin ve diyaloğun devam etmesi lazım.”
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