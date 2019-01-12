Türk halılarına ziyaretçi akını
Hannover'da düzenlenen Domotex Hannover 2019 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı ziyarete açıldı. 70 ülkeden 1400’ün üzerinde firmanın katıldığı fuarda Türkiye genelinden 170, Gaziantep’ten 92 firma yer aldı. Türk halıcıların standları ziyaretçi akınına uğradı.
DÜNYA halı pazarının büyük bir heyecanla beklediği Domotex Hannover 2019 Uluslararası Halı Ve Zemin Kaplama Fuarı kapılarını açtı. Fuarın ilk gününde yoğun ilgi gören Türk halıcıların stantları ziyaretçilerin akınına uğradı. Fuarla ilgili değerlendirme yapan Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, ilk günde gördükleri ilginin gurur verici olduğunu söyledi.
EN BÜYÜK KATILIMCI; TÜRKİYE
106 bin 321 metrekare alandan oluşan Domotex Hannover 2019 Uluslararası Halı Ve Zemin Kaplama Fuarında Türk halı firmaları 170 stant içinde toplam 23 bin 538 metrekare alana yerleşerek fuarın en büyük katılımcı ülke unvanını Türkiye aldı. Türkiye yıllardır katılımcı firma ve fuar alanında kapladığı yerle bu unvanı koruyor. Türkiye’den katılan toplam 170 firmanın 92’si yani yüzde 54’ü Gaziantep’ten katılırken Gaziantep’ten katılan firmaların stant büyüklüğü Türkiye için kullanılan alanın yüzde 71,5’ini oluşturdu. İlk günden itibaren yoğun ilgi gören fuarın 14 Ocak Pazartesi akşam son bulacağı, Gaziantepli halıcıların aynı gün özel bir uçakla Gaziantep’e döneceği öğrenildi.
6 MİLLETVEKİLİNDEN MORAL ZİYARETİ
Gaziantepli firmalara kentin milletvekilleri de moral ziyaretinde bulundu. AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Mehmet Sait Kirazoğlu ve Müslüm Yüksel, MHP Milletvekilleri Sermet Atay ve Muhittin Taşdoğan ile İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Filiz'den oluşan altı kişilik milletvekili heyeti Domotex Hannoveri ziyaret ederek halıcılara moral verdi. Milletvekillerinden oluşan heyete Türkiye Hannover Başjonsolosu Banu Malaban ile Ticari Ateşe Nilüfer Sandallı, GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, Tim Halı Sektör Kurulu Başkanı Sallahattin Kaplan, GAOSB Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer ile GAHİB yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.
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