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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
12.01.2019 - 14:36, Son Güncelleme:

Türk halılarına ziyaretçi akını

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Türk halılarına ziyaretçi akını

Hannover'da düzenlenen Domotex Hannover 2019 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı ziyarete açıldı. 70 ülkeden 1400’ün üzerinde firmanın katıldığı fuarda Türkiye genelinden 170, Gaziantep’ten 92 firma yer aldı. Türk halıcıların standları ziyaretçi akınına uğradı.

DÜNYA halı pazarının büyük bir heyecanla beklediği Domotex Hannover 2019 Uluslararası Halı Ve Zemin Kaplama Fuarı kapılarını açtı. Fuarın ilk gününde yoğun ilgi gören Türk halıcıların stantları ziyaretçilerin akınına uğradı. Fuarla ilgili değerlendirme yapan Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, ilk günde gördükleri ilginin gurur verici olduğunu söyledi. 

Türk halılarına ziyaretçi akını

EN BÜYÜK KATILIMCI; TÜRKİYE
106 bin 321 metrekare alandan oluşan Domotex Hannover 2019 Uluslararası Halı Ve Zemin Kaplama Fuarında Türk halı firmaları 170 stant içinde toplam 23 bin 538 metrekare alana yerleşerek fuarın en büyük katılımcı ülke unvanını Türkiye aldı. Türkiye yıllardır katılımcı firma ve fuar alanında kapladığı yerle bu unvanı koruyor. Türkiye’den katılan toplam 170 firmanın 92’si yani yüzde 54’ü Gaziantep’ten katılırken Gaziantep’ten katılan firmaların stant büyüklüğü Türkiye için kullanılan alanın yüzde 71,5’ini oluşturdu. İlk günden itibaren yoğun ilgi gören fuarın 14 Ocak Pazartesi akşam son bulacağı, Gaziantepli halıcıların aynı gün özel bir uçakla Gaziantep’e döneceği öğrenildi. 

Türk halılarına ziyaretçi akını

6 MİLLETVEKİLİNDEN MORAL ZİYARETİ
Gaziantepli firmalara kentin milletvekilleri de moral ziyaretinde bulundu. AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Mehmet Sait Kirazoğlu ve Müslüm Yüksel, MHP Milletvekilleri Sermet Atay ve Muhittin Taşdoğan ile İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Filiz'den oluşan altı kişilik milletvekili heyeti Domotex Hannoveri ziyaret ederek halıcılara moral verdi. Milletvekillerinden oluşan heyete Türkiye Hannover Başjonsolosu Banu Malaban ile Ticari Ateşe Nilüfer Sandallı, GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, Tim Halı Sektör Kurulu Başkanı Sallahattin Kaplan, GAOSB Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer ile GAHİB yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

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