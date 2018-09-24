Türk gençler silahlı saldırıya uğradı
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ın batısında Türklerin yoğunlukta yaşadığı Ishoj şehrinde dün akşam saatlerinde bir akaryakıt istasyonunda sohbet eden bir grup Türk gencine, hareket halindeki bir araçtan maskeli kişilerce ateş açıldı. Saldırı sonucu park halindeki araçlarda maddi hasar meydana gelirken can kaybı veya yaralanan olmadı.
DANİMARKA polisi, gençlere üç el ateş edildiğini ve aracın hızla olay yerinden uzaklaşarak izini kaybettirdiğini bildirdi. Şehirde son bir hafta içinde meydana gelen ikinci silahlı saldırı sonucu polis bölgeyi ‘sınırlandırılmış izleme bölgesi’ ilan etti. Böylelikle güvenlik güçleri bir suçun işlendiği yönünde somut bir şüphe duymadan, savcılık kararı olmaksızın insanların üzerini, evlerini ve araçlarını arayabilecek.
Şehirde en son meydana gelen silahlı saldırıda bir araca 17 el ateş edilmiş, araçta bulunan iki kişi olayı hafif sıyırıklarla atlatmıştı. Ülke genelinde ise son bir haftada dokuz farklı yerde silahlı saldırıları gerçekleşirken birçok sivil de mermilerin hedefi oldu.
ÇETE BAĞLANTISI MI VAR?
14 Ağustos 2008’de Kopenhag’ın Tingbjerg şehrinde 19 yaşındaki Osman Nuri Doğan’ın bir araçtan tam otomatik Kalaşnikof silahla açılan ateş sonucu öldürülmesiyle başlayan çete savaşları polise göre uyuşturucu kartellerine hâkim olmak isteyen gruplar arasında gerçekleşiyor.
Çeteler arasında kelle başına ödül konulurken miktarlar 1 milyon liraya kadar ulaşıyor. Resmi verilere göre bin 257 kişinin 98 farklı çete gruplarına üyeliği bulunurken çete üyelerinin sayısal çoğunluğu göçmenlerden oluştuğu belirtiliyor. Özellikle ailevi sorunları ve davranış bozuklukları olan gençlerin çetelere üye olduğuna dikkat çekiliyor.
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