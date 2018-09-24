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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
İHA
24.09.2018 - 10:10, Son Güncelleme:

Türk gençler silahlı saldırıya uğradı

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Türk gençler silahlı saldırıya uğradı

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ın batısında Türklerin yoğunlukta yaşadığı Ishoj şehrinde dün akşam saatlerinde bir akaryakıt istasyonunda sohbet eden bir grup Türk gencine, hareket halindeki bir araçtan maskeli kişilerce ateş açıldı. Saldırı sonucu park halindeki araçlarda maddi hasar meydana gelirken can kaybı veya yaralanan olmadı.

DANİMARKA polisi, gençlere üç el ateş edildiğini ve aracın hızla olay yerinden uzaklaşarak izini kaybettirdiğini bildirdi. Şehirde son bir hafta içinde meydana gelen ikinci silahlı saldırı sonucu polis bölgeyi ‘sınırlandırılmış izleme bölgesi’ ilan etti. Böylelikle güvenlik güçleri bir suçun işlendiği yönünde somut bir şüphe duymadan, savcılık kararı olmaksızın insanların üzerini, evlerini ve araçlarını arayabilecek. 
Şehirde en son meydana gelen silahlı saldırıda bir araca 17 el ateş edilmiş, araçta bulunan iki kişi olayı hafif sıyırıklarla atlatmıştı. Ülke genelinde ise son bir haftada dokuz farklı yerde silahlı saldırıları gerçekleşirken birçok sivil de mermilerin hedefi oldu.

Türk gençler silahlı saldırıya uğradı

ÇETE BAĞLANTISI MI VAR?
14 Ağustos 2008’de Kopenhag’ın Tingbjerg şehrinde 19 yaşındaki Osman Nuri Doğan’ın bir araçtan tam otomatik Kalaşnikof silahla açılan ateş sonucu öldürülmesiyle başlayan çete savaşları polise göre uyuşturucu kartellerine hâkim olmak isteyen gruplar arasında gerçekleşiyor.
Çeteler arasında kelle başına ödül konulurken miktarlar 1 milyon liraya kadar ulaşıyor. Resmi verilere göre bin 257 kişinin 98 farklı çete gruplarına üyeliği bulunurken çete üyelerinin sayısal çoğunluğu göçmenlerden oluştuğu belirtiliyor. Özellikle ailevi sorunları ve davranış bozuklukları olan gençlerin çetelere üye olduğuna dikkat çekiliyor.

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