Türk gencinin cenazesi Türkiye’ye gönderildi
Belçika’nın Anvers şehrinde aralarında husumet olduğu iddia edilen gruplar arasında çıkan çatışmada hayatını kaybeden Emre Söğütlü’nün cenazesi, toprağa verilmek üzere Türkiye’ye gönderildi.
BELÇİKA’nın Flaman kesiminde yer alan ve çok sayıda Türk nüfusun yer aldığı Anvers kentinde cinayete kurban giden 28 yaşındaki Emre Söğütlü, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Söğütlü’nün cenazesi Türk Diyanet Vakfı’na bağlı Anvers Mehmet Akif Ersoy Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından memleketi Konya’nın Yukarı Piribeyli kasabasında toprağa verilmek üzere Türkiye’ye gönderildi.
Anvers Mehmet Akif Ersoy Camii bahçesinde bine yakın kişinin katıldığı cenaze törenine, Anvers Başkonsolosu Metin Ergin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı. Cami bahçesinde büyük bir sessizliğin hâkim olduğu törende cenaze yakınlarına taziyede bulunuldu.
Emre Söğütlü, Türkler tarafından işletilen bir mekanda meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.
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