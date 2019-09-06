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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
06.09.2019 - 10:37, Son Güncelleme:

Türk film festivalini Aykut Enişte başlattı

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Türk film festivalini Aykut Enişte başlattı

Avustralya Türk Dostluk Birliği (ATMA) tarafından Sydney ve Melbourne’de düzenlenen Türk Film Festivali, ‘Aykut Enişte’ filmiyle başladı. 15 Eylül’e kadar devam edecek festivalde 9 Türk filmi gösterilerecek.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Yunus Emre Enstitüsü ve Sydney Başkonsolosluğu tarafından desteklenen Türk Film Festivali, Sydney’deki Palace Cinemas Norton’da düzenlenen gala gecesiyle başladı. 

Galaya, Sydney Başkonsolosu Melih Karalar, İşçi Partisinden Yeni Güney Galler Eyalet Parlamentosuna giren ilk Müslüman milletvekili Jihad Dip ve Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Hatun karakterini canlandıran sanatçı Esra Bilgiç’in yanı sıra sanat, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Türk film festivalini Aykut Enişte başlattı

ÜLKEMİZİ VE FİLMLERİNİ TANITMAK İSTİYORUZ
Sydney Başkonsolosu Karalar, “Avustralyalılara hem ülkemizi hem de ülkemizin film sektörünü tanıtmak” dedi.
Festivali düzenleyen Avustralya Türk Dostluk Birliği (ATMA) Başkanı Ömer İncekara, bu yıl üçüncüsünü organize ettikleri festivale ilginin artarak devam ettiğini söyledi. İncekara, “Türk kültürünü, Türk sinemasını tanıtmak amacıyla yola çıktık. Her sene daha da kaliteli filmler getirip daha çok insan çekmeyi başarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türk film festivalini Aykut Enişte başlattı

AVUSTRALYALI VEKİL: DİRİLİŞ İÇİN ÇOK UYKUSUZ KALDIM
Türk filmlerini ve dizilerini ailesiyle birlikte yakından takip ettiklerini aktaran Müslüman milletvekili Jihad Dip ise ‘‘Size bir şey söylemem lazım, Diriliş Ertuğrul’u baştan sona kadar izledim. Heyecanla izlemeyi bekliyorum, izlerken kendimi kaptırıyorum, çok geç yatıp sabahları erken kalkıyorum ama Diriliş inanılmaz bir şey, Halime Hatun’un burada olduğunu görmek beni çok sevindirdi” dedi.
Oyuncu Esra Bilgiç ise yorucu bir yolculuğun ardından Avustralya’da hayranlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Burada çok güzel bir amaç için birlikteyiz, burada çok güzel filmler izlenecek ve bir çok etkinlik gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
Gece, Aykut Enişte filminin gösteriminin ardından sonra erdi.

Türk film festivalini Aykut Enişte başlattı

TURİST ÖMER DE VAR
ATMA tarafından Sydney ve Melbourne’da 15 Eylül’e kadar devam edecek festivalde, Aykut Enişte (Yönetmen Onur Bilgetay), Can Dostlar (Yönetmen Tuğçe Soysop), Organize İşler: Sazan Sarmalı (Yönetmen Yılmaz Erdoğan), Rüya (Yönetmen Derviş Zaim), Üç Yol (Yönetmen Faysal Soysal), Öldür Beni Sevgilim (Yönetmen Şenol Sönmez), Buğday (Yönetmen Semih Kaplanoğlu), Toz (Yönetmen Gözde Kural) ve Turist Ömer: Uzay Yolunda (Yönetmen Hulki Saner) filmleri seyirciyle buluşacak.

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