Türk film festivalini Aykut Enişte başlattı
Avustralya Türk Dostluk Birliği (ATMA) tarafından Sydney ve Melbourne’de düzenlenen Türk Film Festivali, ‘Aykut Enişte’ filmiyle başladı. 15 Eylül’e kadar devam edecek festivalde 9 Türk filmi gösterilerecek.
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Yunus Emre Enstitüsü ve Sydney Başkonsolosluğu tarafından desteklenen Türk Film Festivali, Sydney’deki Palace Cinemas Norton’da düzenlenen gala gecesiyle başladı.
Galaya, Sydney Başkonsolosu Melih Karalar, İşçi Partisinden Yeni Güney Galler Eyalet Parlamentosuna giren ilk Müslüman milletvekili Jihad Dip ve Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Hatun karakterini canlandıran sanatçı Esra Bilgiç’in yanı sıra sanat, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.
ÜLKEMİZİ VE FİLMLERİNİ TANITMAK İSTİYORUZ
Sydney Başkonsolosu Karalar, “Avustralyalılara hem ülkemizi hem de ülkemizin film sektörünü tanıtmak” dedi.
Festivali düzenleyen Avustralya Türk Dostluk Birliği (ATMA) Başkanı Ömer İncekara, bu yıl üçüncüsünü organize ettikleri festivale ilginin artarak devam ettiğini söyledi. İncekara, “Türk kültürünü, Türk sinemasını tanıtmak amacıyla yola çıktık. Her sene daha da kaliteli filmler getirip daha çok insan çekmeyi başarıyoruz” ifadelerini kullandı.
AVUSTRALYALI VEKİL: DİRİLİŞ İÇİN ÇOK UYKUSUZ KALDIM
Türk filmlerini ve dizilerini ailesiyle birlikte yakından takip ettiklerini aktaran Müslüman milletvekili Jihad Dip ise ‘‘Size bir şey söylemem lazım, Diriliş Ertuğrul’u baştan sona kadar izledim. Heyecanla izlemeyi bekliyorum, izlerken kendimi kaptırıyorum, çok geç yatıp sabahları erken kalkıyorum ama Diriliş inanılmaz bir şey, Halime Hatun’un burada olduğunu görmek beni çok sevindirdi” dedi.
Oyuncu Esra Bilgiç ise yorucu bir yolculuğun ardından Avustralya’da hayranlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Burada çok güzel bir amaç için birlikteyiz, burada çok güzel filmler izlenecek ve bir çok etkinlik gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
Gece, Aykut Enişte filminin gösteriminin ardından sonra erdi.
TURİST ÖMER DE VAR
ATMA tarafından Sydney ve Melbourne’da 15 Eylül’e kadar devam edecek festivalde, Aykut Enişte (Yönetmen Onur Bilgetay), Can Dostlar (Yönetmen Tuğçe Soysop), Organize İşler: Sazan Sarmalı (Yönetmen Yılmaz Erdoğan), Rüya (Yönetmen Derviş Zaim), Üç Yol (Yönetmen Faysal Soysal), Öldür Beni Sevgilim (Yönetmen Şenol Sönmez), Buğday (Yönetmen Semih Kaplanoğlu), Toz (Yönetmen Gözde Kural) ve Turist Ömer: Uzay Yolunda (Yönetmen Hulki Saner) filmleri seyirciyle buluşacak.
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