Türk edebiyatı Londra Kitap Fuarı’nda
Londra’da bu yıl 47’ncisi düzenlenen Kitap Fuarı (London Book Fair) ziyaretçi akınına uğruyor. Olympia Sergi Merkezi’nde devam eden ve bin 500 civarında standın yer aldığı fuarda, Türkiye Ulusal Standı’nın açılışı Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç tarafından gerçekleştirildi.
AÇILIŞ konuşmasının ardından Türk mutfağından lezzetlerin konuklara sunulduğu kokteyl düzenlendi. Açılış etkinliklerinin devamında ise 10 seneyi aşkın İngiltere, ABD ve Ortadoğu’da Türk yemekleri dersi veren yemek kitabı yazarı Özlem Warren’ın ‘Özlem’s Turkish Table: Recipes from My Homeland’ başlıklı İngilizce kitabının tanıtımı yapıldı. Konuşmasında Türk mutfağı ve kitabının ana teması olan Antakya ve Güney mutfağının inceliklerine de değinen Warren, konuklara da hazırladığı humus, muhammara ve Antakya’nın kömbe kurabiyesinden ikram etti.
Fuarda ‘Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu Üzerinden Osmanlı-İngiltere İlişkileri’ adlı kitabın lansmanı da yapıldı. II. Abdülhamid’e ait fotoğraf koleksiyonu, Fransa ve Almanya’nın ardından İngiltere’de sergileniyor. Proje kapsamında; Osmanlı’nın son dönemindeki dış dünya ile olan siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkiler Sultan II. Abdülhamid’in fotoğraf koleksiyonu üzerinden inceleniyor.
Stantta ayrıca Türkiye’deki birçok önemli yayıncı tarafından başta Türkçe ve İngilizce olmak üzere çeşitli dillerde yayımlanmış olan kitaplara da yer verildi. Açılış etkinliğine katılan çok sayıda yayıncı ve okur tarafından büyük ilgiyle incelenen kitaplar, Türk edebiyatına, kültürüne ve sanatına ilişkin nitelikli içerikler sunuyor.
ÇAĞDAŞ VE KLASİK ESERLER
Türk kültürünü ve edebiyatını tanıtmak ve yayıncılık alanındaki işbirliği olanaklarını geliştirmek amacıyla yer alınan bu fuarda kurulan Türkiye standında Kültür ve Turizm Bakanlığı; kendi yayınları ile TEDA Çeviri ve Yayım Destek Programı kapsamında maddi destek vererek yabancı dillerde yayımlanmasını sağladığı Türk edebiyatı eserleri, özel yayınevleri tarafından yayımlanmış çağdaş ve klasik eserler, ülkemiz kültür, sanat, edebiyat ve turizmini tanıtan prestij eserler ve el kitaplarından oluşan bir seçkiye yer verdi.
185 BİN EUROLUK DESTEK
Bununla birlikte telif görüşmeleri yapmak üzere fuarda bulunan Türkiye’den 50’ye yakın yayınevi temsilcisinin kullanımı için çok sayıda görüşme masası tahsis edildi. Londra Kitap Fuarı katılımı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2005 yılından bu yana yürütülen TEDA Programının tanıtımına da önemli katkı sağlıyor. Yapılan açıklamada, “Türk edebiyatı eserlerinin yabancı dillere çevrilmesi ve yayımlanmasına maddi destek sağlayan proje kapsamında bugüne kadar 68 farklı ülkede, 60 farklı dilde 2505 esere destek verildi ve bu eserlerden şu ana kadar 1994’ü yayımlanarak dünyanın dört bir yerinde okuyucuları ile buluşturuldu. TEDA Programı kapsamında bugüne kadar İngiltere’den başvuruda bulunan 23 yayınevine, 42 yazarımızın 47 eserinin İngilizceye çevirisi için destek sağlandı. Bu kapsamda yayınevlerine yaklaşık 185 bin evroluk maddi destek verildiği” kaydedildi.
Telif hakları satışı ve kitap ticareti bakımından dünyanın önde gelen kitap fuarlarından birisi olan Londra Kitap Fuarı’na bu yıl 56 ülkeden katılım olurken, yaklaşık 118 ülkeden 25 binin üzerinde ziyaretçinin fuarı gezmesi tahmin ediliyor. Fuar perşembe günü sona erecek.
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