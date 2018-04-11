Türk edebiyatı Londra Kitap Fuarı’nda

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriTürk edebiyatı Londra Kitap Fuarı’nda
GeriAvrupa Türk edebiyatı Londra Kitap Fuarı’nda
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
11.04.2018 - 10:41, Son Güncelleme:

Türk edebiyatı Londra Kitap Fuarı’nda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk edebiyatı Londra Kitap Fuarı’nda

Londra’da bu yıl 47’ncisi düzenlenen Kitap Fuarı (London Book Fair) ziyaretçi akınına uğruyor. Olympia Sergi Merkezi’nde devam eden ve bin 500 civarında standın yer aldığı fuarda, Türkiye Ulusal Standı’nın açılışı Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç tarafından gerçekleştirildi.

6
  • Türk edebiyatı Londra Kitap Fuarı’nda
  • Türk edebiyatı Londra Kitap Fuarı’nda
  • Türk edebiyatı Londra Kitap Fuarı’nda
  • Türk edebiyatı Londra Kitap Fuarı’nda
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

AÇILIŞ konuşmasının ardından Türk mutfağından lezzetlerin konuklara sunulduğu kokteyl düzenlendi. Açılış etkinliklerinin devamında ise 10 seneyi aşkın İngiltere, ABD ve Ortadoğu’da Türk yemekleri dersi veren yemek kitabı yazarı Özlem Warren’ın ‘Özlem’s Turkish Table: Recipes from My Homeland’ başlıklı İngilizce kitabının tanıtımı yapıldı. Konuşmasında Türk mutfağı ve kitabının ana teması olan Antakya ve Güney mutfağının inceliklerine de değinen Warren, konuklara da hazırladığı humus, muhammara ve Antakya’nın kömbe kurabiyesinden ikram etti.
Fuarda ‘Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu Üzerinden Osmanlı-İngiltere İlişkileri’ adlı kitabın lansmanı da yapıldı. II. Abdülhamid’e ait fotoğraf koleksiyonu, Fransa ve Almanya’nın ardından İngiltere’de sergileniyor. Proje kapsamında; Osmanlı’nın son dönemindeki dış dünya ile olan siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkiler Sultan II. Abdülhamid’in fotoğraf koleksiyonu üzerinden inceleniyor.
Stantta ayrıca Türkiye’deki birçok önemli yayıncı tarafından başta Türkçe ve İngilizce olmak üzere çeşitli dillerde yayımlanmış olan kitaplara da yer verildi. Açılış etkinliğine katılan çok sayıda yayıncı ve okur tarafından büyük ilgiyle incelenen kitaplar, Türk edebiyatına, kültürüne ve sanatına ilişkin nitelikli içerikler sunuyor.

Türk edebiyatı Londra Kitap Fuarı’nda

ÇAĞDAŞ VE KLASİK ESERLER
Türk kültürünü ve edebiyatını tanıtmak ve yayıncılık alanındaki işbirliği olanaklarını geliştirmek amacıyla yer alınan bu fuarda kurulan Türkiye standında Kültür ve Turizm Bakanlığı; kendi yayınları ile TEDA Çeviri ve Yayım Destek Programı kapsamında maddi destek vererek yabancı dillerde yayımlanmasını sağladığı Türk edebiyatı eserleri, özel yayınevleri tarafından yayımlanmış çağdaş ve klasik eserler, ülkemiz kültür, sanat, edebiyat ve turizmini tanıtan prestij eserler ve el kitaplarından oluşan bir seçkiye yer verdi.

185 BİN EUROLUK DESTEK
Bununla birlikte telif görüşmeleri yapmak üzere fuarda bulunan Türkiye’den 50’ye yakın yayınevi temsilcisinin kullanımı için çok sayıda görüşme masası tahsis edildi. Londra Kitap Fuarı katılımı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2005 yılından bu yana yürütülen TEDA Programının tanıtımına da önemli katkı sağlıyor. Yapılan açıklamada, “Türk edebiyatı eserlerinin yabancı dillere çevrilmesi ve yayımlanmasına maddi destek sağlayan proje kapsamında bugüne kadar 68 farklı ülkede, 60 farklı dilde 2505 esere destek verildi ve bu eserlerden şu ana kadar 1994’ü yayımlanarak dünyanın dört bir yerinde okuyucuları ile buluşturuldu. TEDA Programı kapsamında bugüne kadar İngiltere’den başvuruda bulunan 23 yayınevine, 42 yazarımızın 47 eserinin İngilizceye çevirisi için destek sağlandı. Bu kapsamda yayınevlerine yaklaşık 185 bin evroluk maddi destek verildiği” kaydedildi.
Telif hakları satışı ve kitap ticareti bakımından dünyanın önde gelen kitap fuarlarından birisi olan Londra Kitap Fuarı’na bu yıl 56 ülkeden katılım olurken, yaklaşık 118 ülkeden 25 binin üzerinde ziyaretçinin fuarı gezmesi tahmin ediliyor. Fuar perşembe günü sona erecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Erdoğan’dan Avrupalı Türklere: Yeni vatanın imkanlarını sonuna kadar değerlendirin

‘Kaç defa kapısına dayandım, izin vermedi’

TBMM heyeti, Berlin’de Türklerle buluştu

Alman hükümeti başörtüsü yasağına mesafeli