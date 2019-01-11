Türk düşmanı Poggenburg yeni parti kurdu
Geçen yıl ‘Kül Çarşambası’ konuşmasında Türklere karşı ‘deve çobanı’ ve ‘kimyon tüccarı’ sözleriyle hakaret eden, “Geldikleri yere defolup gitsinler” diyen Andre Poggenburg, AfD’den istifa edip yeni parti kurdu.
BU sözleri nedeniyle hakkında açılan soruşturma ve kamuoyundan gelen yoğun baskılar üzerine AfD Saksonya Anhalt Eyalet Teşkilat Başkanlığını ve Grup Başkanlığını bırakmak zorunda kalan Andre Poggenburg, istifa mektubunda ise, “AfD içinde maalesef son hafta ve aylarda yaşanan farklı gelişmeler sonucu AfD’yi artık gerçek siyasi vatanım olarak görmüyorum. Derhal geçerli olmak üzere istifa ediyorum” dedi. AfD’yi istihbaratın takibi altına girmekten korkup geri adım atmakla suçlayan Poggenburg’un, AfD içindeki aşırı sağcılarla yeni bir parti kurduğu belirtildi.
‘Alman Yurtseverler Hareketi’ adını taşıyan partinin sonbaharda Saksonya, Thüringen ve Brandenburg seçimlerine girmek için çalışma yaptığı kaydedildi. Andre Poggenburg, Berlin’deki Yahudi soykırım anıtını utanç anıtı olarak niteleyen AfD’nin Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanı ve Grup Başkanı Björn Höcke’yle birlikte partinin koyu aşırı sağ kanadını temsil ediyordu.
NE DEMİŞTİ?
Poggenburg, Mart 2018’de AfD’nin Nentmannsdorf bira çadırındaki ‘Kül Çarşambası’ adlı geleneksel siyasi toplantısında yaptığı konuşmada Türkler için, “Bu kimyon tacirlerinin k..... 1.5 milyonluk bir soykırım var. Bir de bize yurt ve tarih dersi vermeye kalkışıyorlar. Bu deve çobanları geldikleri yere çekip gitsinler” demişti. Bu sözlere Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile dönemin Adalet Bakanı Heiko Maas çok sert tepki gösterdi. Maas, “İnsanlara etnik ayrımcılık yapanlar, ırkçılıkla suçlanmaya hazır olmalılar” dedi. Savcılık da Poggenburg hakkında soruşturma başlattı. AfD Poggenburg’a iki yıl üst düzey görev yasağı getirdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle