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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
18.07.2019 - 16:23, Son Güncelleme:

Türk düğünleri mercek altında

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Türk düğünleri mercek altında

Almanya kamuoyu, uzun araç konvoylarıyla otobanları kilitleyen, trafiği bloke eden, korna çalarak dikkat çeken, havaya ateş açılan Türk düğünlerini tartışmaya devam ediyor.

ALMANYA’da Türk düğünleri, son zamanlarda otobanı kilitleme, trafiği engelleme ve kuru sıkıyla havaya ateş açma olaylarıyla kamuoyunun gündeminde. Polis otobanı kilitleyen, şehirde korno sesleri eşliğinde tur atan, kırmızı ışıkta durup araçtan inerek yolda dans edip trafiği bloke eden, Türk bayrağıyla donatılmış düğün konvoylarını mercek altına aldı. 

Polis, bu tür konvoydaki araçları durdurup tek tek plaka ve kimlik tespiti yapmaya ve para cezası kesmeye başladı.

Türk düğünleri mercek altında

40 KİŞİYE SORUŞTURMA
Şubat ayında Esslingen kenti yakınlarında A8 otobanında bir Türk düğün konvoyu otobanın üç şeridinde yanyana, kornalar çalarak, çok düşük hızda ilerleyerek trafiği bloke etti. Polis bu araçların fotoğraflarını dağıtarak kamuoyundan yardım istedi.
Yine aynı ay içinde bu sefer Aschaffenburg yakınlarında bir Türk düğün konvoyu A3 otobanını trafiğe kapattı. Polis iç güvenliği tehlikeye düşürme, trafiği engelleme ve silah yasasına muhalefetten 40 kişi hakkında soruşturma açtı.
22 Mart’ta da yine Mercedes E 350, Audi R8 Coupe, Porsche 911 gibi lüks araçlardan oluşan bir konvoy A3 otobanı trafiğini Köln istikametine kapattı.

Türk düğünleri mercek altında

MECLİSE TÜRK DÜĞÜN RAPORU
Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, olayla ilgili eyalet meclisine rapor sundu.
Berlin’in küçük İstanbul olarak tanınan Kreuzberg semtinde de havaya ateş edildiği ihbarı üzerine polis bir Türk düğün konvoyunu durdurup arama yaptı. İki ruhsatsız silah buldu.
Wuppertal kentinde de polis 80 araçlık düğün konvoyunu, meşaleler yaktıkları ve yolu kapattıkları için durdurdu. Bu tür olayların artması, Almanya’da Türk düğün konvoylarına karşı önlem alınması tartışmalarına yol açtı.

Türk düğünleri mercek altında

ALMANLAR DA ÖZENMEYE BAŞLADI
Ancak bu konuda görüşler farklı. Freie Universitet Berlin’de göç araştırmacısı Gülistan Gürbey, Alman haber ajansı dpa’ya Almanların da Türk düğünlerini örnek almaya başladığını savundu. Gürbey, korno çalarak, dans ederek trafikte dolaşmanın dikkati çekmesi ve eğlenceli olması yüzünden Almanların da hoşuna gittiğini söyledi. Essen Türkiye Araştırmalar Merkezi’nden Caner Aver ise bu tür araç konvoylarının Türk düğün geleneğiyle uzaktan yakından ilişkisi olmadığını belirterek, bu yolla trafiği tehlikeye sokanları kargaşa yaratmakla eleştirdi.

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