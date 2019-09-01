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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe
01.09.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Türk düğün konvoyunu durduran polis dayak yedi

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Türk düğün konvoyunu durduran polis dayak yedi

Hollanda’nın Rotterdam kentinde tehlikeli sürüş, sol şeridi gereksiz ihlal ve korna çalarak gürültü yaptıkları şikayetiyle durdurulan düğün konvoyundaki bazı kişiler, polis memurunu dövdü. Damat dahil 3 kişi gözaltına alındı.

HOLLANDA polisinin verdiği bilgiye göre, cuma akşamı Rotterdam’ın Westzeedijk bölgesinde korna çalarak ilerleyen bir düğün konvoyu, polis ekibi tarafından durduruldu. Tehlikeli araç kullanma, sol şeridi gereksiz işgal ve gürültü kirliliği nedeniyle haklarında şikayet bulunduğunu belirten polisle, düğün alayındakiler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında konvoydakilerden bir kişi, polis memurunu yumruklayarak yere düşürdü. Hafif beyin sarsıntısı geçirdiği belirtilen polis memuru, tedavi altına alındı.

Türk düğün konvoyunu durduran polis dayak yedi
OTOMOBİLLERDEN BİRİ ÇALINTI ÇIKTI
Polis ekipleri, damat da dahil olmak üzere, konvoydaki 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili bir kişinin de arandığı belirtildi. Düğün konvoyundaki otomobillerden birinin de çalıntı olduğu ortaya çıktı. Polis, gözaltına alınanların kimliğini ve uyruğunu açıklamadı ancak sosyal medyada olay, ‘Kornacı Türkler polis dövdü’ başlığıyla paylaşıldı. Olay, “ToeterTurken” (Kornacı Türkler) etiketiyle sosyal medyanın en çok tartışılan konularından biri oldu.

POLİS GENELDE GÖZ YUMUYOR
Hollanda’da yaşayan Türkiye kökenli göçmenler, özellikle düğün ve milli maçlar sonrasında konvoylar oluşturuyor polis de şikayet olmadığı sürece çoğu kez bu tür kitlesel etkinliklere göz yumuyordu.
Ancak nüfusunun yarıdan fazlası göçmenlerden oluşan Rotterdam başta olmak üzere, son yıllarda büyük kentlerde gürültü düğün konvoyları tartışmaya neden oluyor.

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