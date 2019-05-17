Türk dostu başkana ilk tebrik Türklerden
17 yıldır SPD’li Nürnberg Belediye Başkanı olan ve yeniden aday olmayacağını açıklayan Dr. Ulrich Maly’nin yerine 2020 seçimlerinde Nürnberg SPD Parti Başkanı Throsten Brehm aday gösterildi. Türk dostu Throsten Brehm’i ilk tebrik eden SPD’nin Türk üyeleri oldu.
ALMANYA’da 1 Mayıs 2002’den bu yana Nürnberg’i yöneten SPD’li Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Ulrich Maly, 2020 yılında yapılacak yerel seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı. Yeni başkan arayışına giren SPD Nürnberg Teşkilatı, önceki gün delegelerin katılımı ile 2020 yılında yapılacak yerel seçimler için yeni büyükşehir belediye başkan adayını belirledi. Delegelerin yüzde 91.6’sının oyunu alan Nürnberg SPD Parti Başkanı Throsten Brehm, Nürnberg’in yeni büyükşehir belediye başkan adayı oldu.
Seçim ardından Türk dostu Throsten Brehm’i ilk tebrik eden de yine Türk üyeler oldu. SPD Belediye Meclis Üyesi Aynur Kır, Nordostbahnhof Bölge Başkanı Abdurrahman Gümrükçü ve SPD’li Hürol Türen, Brhem’e seçimde başarılar diledi.
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