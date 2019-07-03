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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
03.07.2019 - 15:37, Son Güncelleme:

Türk doktorun binlerce hayat kurtarabilecek buluşuna İngiltere’den destek

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Türk doktorun binlerce hayat kurtarabilecek buluşuna İngiltere’den destek

Türk doktor Asiye Karakullukçu’nun, her yıl binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan hastane enfeksiyonlarını dakikalar içesirinde tespit edebilen biyosensörü, İngiliz Kraliyet Mühendislik Akademisinden tam destek aldı.

İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu öğretim üyesi Dr. Asiye Karakullukçu, hastaneye yattıktan yaklaşık 48 saat sonra ortaya çıkan ve erken teşhis edilmediği için her yıl binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan hastane enfeksiyonunu, dakikalar içerisinde tespit edebilen bir biyosensör geliştirdi. Sağlık sektöründe hastaların ve doktorların en önemli sorunlarından biri olan hastane enfeksiyonlarını tespit edebilen bu buluş İngiltere Kraliyet Mühendislik Akademisi’nden ’Leaders in Innovation Fellowships’ (Yenilikçi Lider) desteğini aldı.

Türk doktorun binlerce hayat kurtarabilecek buluşuna İngiltere’den destek

BİR DAMLA KAN VE BİR KAÇ DAKİKA...
Buluşu hakkında konuşan Karakullukçu “İdrar, kan, balgam gibi klinik örneklerden tespit edilen tanı süreçleri bazı durumlarda 3 güne kadar çıkabiliyor. Bu uzun süre de çoğu zaman enfeksiyonu geri döndürülemez noktaya getiriyor. Hedefimiz, geliştirdiğimiz sensör ile enfeksiyon hastalıklarının tanısı için kolayca kullanılabilen, elde taşınabilir hızlı tanı cihazı üretmek. Böylece, hastadan balgam, idrar gibi spesifik örnek almak yerine bir damla kan ile hastane enfeksiyonu olup olmadığını dakikalar içerisinde anlayabileceğiz” dedi.
İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli ise, “Dünyada hastane enfeksiyonları konusunda hala Dr. Asiye Karakullukçunun geliştirdiği şekilde bir tanı cihazı yok. Bu buluş dünyada daha çok ses getirecektir” diye konuştu.

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