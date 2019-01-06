Türk doktorların operasyonu, Avrupa ülkelerinde canlı izlendi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Avrupa
İHA
06.01.2019 - 12:55, Son Güncelleme:

Türk doktorların operasyonu, Avrupa ülkelerinde canlı izlendi

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Türk doktorların operasyonu, Avrupa ülkelerinde canlı izlendi

Türk doktorlarının Türk yapımı tıbbi cihazlarla Letonya’da gerçekleştirdiği başarılı operasyon, canlı yayınla Avrupa’nın birçok ülkesinde izlendi.

Türkiye, savunma sanayinin ardından sağlık sektöründe de gelişmesini sürdürüyor. Türkiye’de üretilen yerli tıbbı cihazlar, Letonya’nın başkenti Riga’da Avrupalı doktorlara anlatıldı. Riga’da bu tıbbi cihazlarla yapılan uygulamalı operasyon da canlı yayınla Avrupa’nın birçok ülkesinde izlendi.
Cumhurbaşkanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun yerli ve milli üretime öncelik verilmesi politikaları doğrultusunda önceden dışa bağımlı olunan ürünler artık Türkiye’de İNVAMED tarafından daha ileri teknoloji ile üretiliyor. RD Global-INVAMED tarafından tamamen yerli imkanlarla üretilen tıbbi cihazlar, kalp damar cerrahisi, kardiyoloji, genel cerrahi ve beyin cerrahisi alanlarındaki hekimlerce de kullanılıyor. Bu cihazlar yurt dışına ithal ediliyor.

Türk doktorların operasyonu, Avrupa ülkelerinde canlı izlendi
HEDEF İLK 5 İÇİNE GİRMEK
RD Global-INVAMED ile birlikte Letonya’nın başkenti Riga’ya giden Türk bilim adamları, burada Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen hekimlere eğitim verdi. Prof. Dr. Kürşat Bozkurt eşliğinde Riga’daki bir cerrahi klinikte yerli ve milli üretim tıbbi cihazlarla yapılan operasyon, diğer Avrupalı doktorlar tarafından da canlı yayınla seyredildi. Letonya ve diğer ülkelerden gelen hekimler, başarı ile gerçekleştirilen operasyonun ardından teşekkürlerini sundu.
RD Global Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç, üretilen yerli ve milli ürünler üzerinde yurt dışındaki doktorlara Türk hekimleri tarafından eğitim verilmesinin aslında Türkiye’nin ulaşması gereken hedeflerinden biri olduğunu söyledi. Dinç, hedeflerinin yerli ve milli inovasyonun yurt dışına tanıtılarak dünyada ilk beş içerisinde olmak olduğunu ifade etti.

Türk doktorların operasyonu, Avrupa ülkelerinde canlı izlendi

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