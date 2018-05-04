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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Avrupa
04.05.2018 - 12:41, Son Güncelleme:

Türk ‘doktor’ skandalı: İngiliz kadınları tanınmaz hale getirdi

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Türk ‘doktor’ skandalı: İngiliz kadınları tanınmaz hale getirdi

Türkiye ve ABD’de tıp eğitimi aldığını söyleyerek ingiliz kadınlarına yaptığı sahte botoksla onları tanınmaz hale getiren 42 yaşındaki Türk vatandaşı Ozan Melin, İngiltere’nin gündemine oturdu.

LONDRA’nın Uxbridge bölgesinde yaşanan sahte botoks olaylarının ardından yüzleri ve gözleri şişerek tanınmaz hale gelen kadınlar Ozan Melin hakkında suç duyurusunda bulundu. Melin, soruşturma kapsamında önceki gün hakim karşısına çıktı. Mağdur kadınlar, mahkemede yaşadıkları süreci anlatırken jüriye yüzlerinin ne hale geldiğini gösteren fotoğrafları da gösterdi.

Türk ‘doktor’ skandalı: İngiliz kadınları tanınmaz hale getirdi

AVUKAT: CERRAHİ EĞİTİM YALAN ÇIKTI
Kendisini doktor olarak tanıtan Melin’in, kadınları evlerinde ve güzellik salonlarında ziyaret ettiği, botoks yerine ise başka kimyasal maddeler kullandığı ortaya çıktı. Tıbbi olmayan bu müdahalenin yan etkilerinin çok ciddi olduğu açıklanırken avukat Simon Jones, “Şikayetçilere Türkiye ve ABD’de cerrahi eğitim aldığını söylemiş fakat bunun bir yalan olduğu ortaya çıktı” dedi.

Türk ‘doktor’ skandalı: İngiliz kadınları tanınmaz hale getirdi

DERİMİN ALTI YANIYORDU
Ozan Melin’nin kurbanlarından Dorset bölgesinde yaşayan 62 yaşındaki Marcelle King, “2013’te yapılan operasyon sonrasında yüzümde yanık hissettim. Sanki derimin altında bir kimyasal yanıyordu” ifadesini kullandı. King, “Her tarafım kaşınıyordu ve yanık çok ciddiydi” dedi.

Türk ‘doktor’ skandalı: İngiliz kadınları tanınmaz hale getirdi

6 AY YEME İÇME GÜÇLÜ ÇEKTİM
Bir diğer şikayetçi ise Bristol’de yaşayan 58 yaşındaki Carol Kingscott oldu. Kingscott da “Operasyonun ardından sanki kavgaya karışmışım gibi her yerim şişmişti” diye konuştu.
Üçüncü şikayetçi 46 yaşındaki güzellik uzmanı Jozette Sheppard ise yapılan sahte botoks işleminin ardından yüzünde kalıcı sorunlar oluştuğunu ve 6 ay boyunca yeme ve içme güçlüğü çektiğini söyledi.
Hakkındaki şikayetlerin ardından Bournemouth Kraliyet Mahkemesi’nde yargılanan ve kefaletle serbest bırakılan Ozan Melin’in bir sonraki mahkemesi 8 Haziran’da görülecek.

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