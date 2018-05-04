Türk ‘doktor’ skandalı: İngiliz kadınları tanınmaz hale getirdi
Türkiye ve ABD’de tıp eğitimi aldığını söyleyerek ingiliz kadınlarına yaptığı sahte botoksla onları tanınmaz hale getiren 42 yaşındaki Türk vatandaşı Ozan Melin, İngiltere’nin gündemine oturdu.
LONDRA’nın Uxbridge bölgesinde yaşanan sahte botoks olaylarının ardından yüzleri ve gözleri şişerek tanınmaz hale gelen kadınlar Ozan Melin hakkında suç duyurusunda bulundu. Melin, soruşturma kapsamında önceki gün hakim karşısına çıktı. Mağdur kadınlar, mahkemede yaşadıkları süreci anlatırken jüriye yüzlerinin ne hale geldiğini gösteren fotoğrafları da gösterdi.
AVUKAT: CERRAHİ EĞİTİM YALAN ÇIKTI
Kendisini doktor olarak tanıtan Melin’in, kadınları evlerinde ve güzellik salonlarında ziyaret ettiği, botoks yerine ise başka kimyasal maddeler kullandığı ortaya çıktı. Tıbbi olmayan bu müdahalenin yan etkilerinin çok ciddi olduğu açıklanırken avukat Simon Jones, “Şikayetçilere Türkiye ve ABD’de cerrahi eğitim aldığını söylemiş fakat bunun bir yalan olduğu ortaya çıktı” dedi.
DERİMİN ALTI YANIYORDU
Ozan Melin’nin kurbanlarından Dorset bölgesinde yaşayan 62 yaşındaki Marcelle King, “2013’te yapılan operasyon sonrasında yüzümde yanık hissettim. Sanki derimin altında bir kimyasal yanıyordu” ifadesini kullandı. King, “Her tarafım kaşınıyordu ve yanık çok ciddiydi” dedi.
6 AY YEME İÇME GÜÇLÜ ÇEKTİM
Bir diğer şikayetçi ise Bristol’de yaşayan 58 yaşındaki Carol Kingscott oldu. Kingscott da “Operasyonun ardından sanki kavgaya karışmışım gibi her yerim şişmişti” diye konuştu.
Üçüncü şikayetçi 46 yaşındaki güzellik uzmanı Jozette Sheppard ise yapılan sahte botoks işleminin ardından yüzünde kalıcı sorunlar oluştuğunu ve 6 ay boyunca yeme ve içme güçlüğü çektiğini söyledi.
Hakkındaki şikayetlerin ardından Bournemouth Kraliyet Mahkemesi’nde yargılanan ve kefaletle serbest bırakılan Ozan Melin’in bir sonraki mahkemesi 8 Haziran’da görülecek.
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