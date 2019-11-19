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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA, İHA
19.11.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Ödülünü aldı, Avrupalı Türklere seslendi: Çocuklarınızı...

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Ödülünü aldı, Avrupalı Türklere seslendi: Çocuklarınızı...

Türkiye kökenli Yapay Kalp Cerrahi Uzmanı Dr. Dilek Gürsoy, Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenen törende, Alman Tıp Ödülü’nü aldı.

DÜSSELDORF Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende ‘German Medical Award 2019’ ödülüne layık görülen Gürsoy, salonu dolduran meslektaşları tarafından uzun süre alkışlandı. Yapay kalp alanında yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı ödüle layık görülen Gürsoy, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, mutlu ve gururlu olduğunu, ödülün kendisini daha çok cesaretlendirdiğini ve yoluna devam edeceğini söyledi. Gürsoy, “2012 yılında Duisburg’da bir kadın doktor olarak ilk kez tam yapay kalp ameliyatını gerçekleştirdim. Hayvan denemelerinde 20, insanlarda 30 olmak üzere yaklaşık 50 yapay kalp ameliyat gerçekleştirdim” dedi. Yapay kalp alanında 2010’dan beri yeni bir yapay kalp projesi üzerinde çalıştığını kaydeden Gürsoy, “Yeni yapay kalbimiz sessiz ve gürültüsüz olacak inşallah. 2023 yılında ilk defa insana takmayı düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

Ödülünü aldı, Avrupalı Türklere seslendi: Çocuklarınızı...
‘MASADA DAHA SAKİNİZ’
Avrupa’da yaşayan Türkiye kökenlilere seslenen Gürsoy, şunları söyledi: “Burada yaşayan tüm anne ve babalara seslenmek istiyorum, çocuklarını desteklesinler. Desteksiz hiçbir şey olmuyor. Özellikle genç kızlarımızı cerrahi alanına davet ediyorum çünkü biz kadınlar daha estetik çalışabiliyoruz, masada daha sakiniz. Burada, Avrupa’da yapay kalp merkezi kurabilirsek özellikle genç kızlarımızı destekleyip benden daha iyi olmalarını sağlamayı amaçlıyorum.”
Ödülünü aldı, Avrupalı Türklere seslendi: Çocuklarınızı...
‘TÜRKİYE SAĞLIKTA ÇOK İYİ’
“Bu alanda herkes gözünü Avrupa’ya dikmiş durumda ama durum öyle değil. Türkiye sağlık alanında çok iyi yerlerde, gerek hastaneler gerekse doktorlar konusunda. Çok iyi eğitim görmüş arkadaşlarımız var. Yapay kalp konusunda çalışmalar var, çok değerli hocalarımız var. Yardımım dokunursa eğer, her zaman ve her yerde onlarla da çalışmak isterim.”
Ödülünü aldı, Avrupalı Türklere seslendi: Çocuklarınızı...

Alman Tıp Ödülü, Almanya, Avusturya ve İsviçre’de tıp alanında başarılı çalışmalar yürüten doktor ve tıbbi kuruluşlara veriliyor.

Ödülünü aldı, Avrupalı Türklere seslendi: Çocuklarınızı...

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