‘Türk dizileri neden bu kadar ilgi görüyor’
Londra 2. Türk Filmleri Haftası, Regent Street Sineması’nda Türkiye’nin ödüllü son filmlerini izleyicilerle buluşturdu. 30 Nisan’a kadar sürecek etkinlikte 11 uzun metrajlı film, kısa filmler, belgeseller ve söyleşiler düzenlenecek. Haftanın ilk söyleşisi SOAS Üniversitesi’nde yapıldı ve konu, tüm dünyanın ilgisini çeken Türk dizileriydi.
OSMANLI İmparatorluğu döneminden başlayarak Türk sinemasının öyküsünü anlatan ‘Bırakın Çocuk Oynasın’ adlı belgeselle açılışı yapılan Londra 2. Türk Filmleri Haftası 30 Nisan’a kadar devam edecek. Yunus Emre Enstitüsü (YEE Londra) öncülüğünde düzenlenen film haftasında Serdar Akar’ın ‘Çiçero’, Ömür Atay’ın ‘Kardeşler’, Fikret Reyhan’ın ‘Sarı Sıcak’, Mahmut Fazıl Coşkun’un ‘Yozgat Blues’, Murat Düzgünoğlu’nun ‘Halef’, Banu Sıvacı’nın ‘Güvercin’, Özgür Sevimli’nin ‘Murtaza’, Tayfun Pirselimoğlu’nun ‘Yol Kenarı’, Can Ulkay’ın ‘Türk İşi Dondurma’ ve Ahmet Botacıoğlu’nun ‘Paranın Kokusu’ fimleri gösterilecek. Toplam 11 uzun metrajlı film, kısa filmler, belgeseller ve söyleşilerin yer aldığı programın ilk söyleşisine Perihan Savaş, Emre Kızılırmak, Esra Bilgiç Töre ve İngiliz televizyoncu Lauren Booth katıldı. SOAS Üniversitesi’nde düzenlenen söyleşinin konusu, popülerliği tüm dünyada artan Türk dizileriydi.
SAMİMİYET VE GERÇEKLİK
Paneli yöneten akademisyen Dr. İdil Osman’ın ‘Türk dizilerinin son dönemde neden bu kadar ilgi çektiği’ sorusunu Esra Bilgiç Töre yanıtladı. Töre, dizilerdeki samimiyet ve gerçekliğin buna neden olduğunu söylerken Kızılırmak, gelişen sinema teknolojisi ve Türkiye’nin sinema endüstrisinin ilermesine bağladı. Perihan Savaş ise Türk aile ve mahalle kültürünün ilgi çektiğini söyledi. Perihan Savaş, söyleşi sırasında sevenlerine yakında sinemaya tekrar dönüş yapacağı müjdesini de verdi. Daha sonra dinleyenler de diziler ve oyuncular hakkında sorular sordu.
Londra Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Karakuş, etkinlik boyunca Türk dizilerinin dünyada yakaladığı başarının nedenlerinin tartışılacağını söyledi.
Film haftası, Ömer Lütfi Akad’ın yönettiği Yılmaz Güney’in başrolünü oynadığı ‘Hudutların Kanunu’ filmi ile sona erecek.
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