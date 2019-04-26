‘Türk dizileri neden bu kadar ilgi görüyor’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri‘Türk dizileri neden bu kadar ilgi görüyor’
GeriAvrupa ‘Türk dizileri neden bu kadar ilgi görüyor’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
26.04.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

‘Türk dizileri neden bu kadar ilgi görüyor’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Türk dizileri neden bu kadar ilgi görüyor’

Londra 2. Türk Filmleri Haftası, Regent Street Sineması’nda Türkiye’nin ödüllü son filmlerini izleyicilerle buluşturdu. 30 Nisan’a kadar sürecek etkinlikte 11 uzun metrajlı film, kısa filmler, belgeseller ve söyleşiler düzenlenecek. Haftanın ilk söyleşisi SOAS Üniversitesi’nde yapıldı ve konu, tüm dünyanın ilgisini çeken Türk dizileriydi.

OSMANLI İmparatorluğu döneminden başlayarak Türk sinemasının öyküsünü anlatan ‘Bırakın Çocuk Oynasın’ adlı belgeselle açılışı yapılan Londra 2. Türk Filmleri Haftası 30 Nisan’a kadar devam edecek. Yunus Emre Enstitüsü (YEE Londra) öncülüğünde düzenlenen film haftasında Serdar Akar’ın ‘Çiçero’, Ömür Atay’ın ‘Kardeşler’, Fikret Reyhan’ın ‘Sarı Sıcak’, Mahmut Fazıl Coşkun’un ‘Yozgat Blues’, Murat Düzgünoğlu’nun ‘Halef’, Banu Sıvacı’nın ‘Güvercin’, Özgür Sevimli’nin ‘Murtaza’, Tayfun Pirselimoğlu’nun ‘Yol Kenarı’, Can Ulkay’ın ‘Türk İşi Dondurma’ ve Ahmet Botacıoğlu’nun ‘Paranın Kokusu’ fimleri gösterilecek. Toplam 11 uzun metrajlı film, kısa filmler, belgeseller ve söyleşilerin yer aldığı programın ilk söyleşisine Perihan Savaş, Emre Kızılırmak, Esra Bilgiç Töre ve İngiliz televizyoncu Lauren Booth katıldı. SOAS Üniversitesi’nde düzenlenen söyleşinin konusu, popülerliği tüm dünyada artan Türk dizileriydi.

‘Türk dizileri neden bu kadar ilgi görüyor’

SAMİMİYET VE GERÇEKLİK
Paneli yöneten akademisyen Dr. İdil Osman’ın ‘Türk dizilerinin son dönemde neden bu kadar ilgi çektiği’ sorusunu Esra Bilgiç Töre yanıtladı. Töre, dizilerdeki samimiyet ve gerçekliğin buna neden olduğunu söylerken Kızılırmak, gelişen sinema teknolojisi ve Türkiye’nin sinema endüstrisinin ilermesine bağladı. Perihan Savaş ise Türk aile ve mahalle kültürünün ilgi çektiğini söyledi. Perihan Savaş, söyleşi sırasında sevenlerine yakında sinemaya tekrar dönüş yapacağı müjdesini de verdi. Daha sonra dinleyenler de diziler ve oyuncular hakkında sorular sordu.

‘Türk dizileri neden bu kadar ilgi görüyor’

Londra Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Karakuş, etkinlik boyunca Türk dizilerinin dünyada yakaladığı başarının nedenlerinin tartışılacağını söyledi.
Film haftası, Ömer Lütfi Akad’ın yönettiği Yılmaz Güney’in başrolünü oynadığı ‘Hudutların Kanunu’ filmi ile sona erecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber

Türk annenin ölümüne neden olan sürücü aranıyor

Eski istihbaratçı seçim kampanyasına çıkıyor

87 yaşındaki emekliye peynir çalmaktan üç ay hapis

Hollanda’nın Venedik’i: Giethoorn