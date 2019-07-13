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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
13.07.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Türk Dışişleri’nden DİTİB’e bomba ihbarları tepkisi: Kaygıyla izliyoruz

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Türk Dışişleri’nden DİTİB’e bomba ihbarları tepkisi: Kaygıyla izliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Almanya’da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi ile cami ve derneklere son günlerde art arda asılsız bomba ihbarları gelmesinin kaygıyla izlendiğini belirterek, “Bu tehditler sadece Müslümanlar için değil, insanlık için de ortak tehdittir” açıklamasını yaptı.

BAKANLIKTAN yapılan yazılı açıklamada, “Aşırı sağcı gruplar tarafından, Köln Merkez Camii’nin de yer aldığı DİTİB Genel Merkezine ve DİTİB’in Almanya’daki diğer 3 cami ve derneğine (Berlin Şehitlik Cami, Münih Pasing Cami ve Iserlohn Cami) son 3 gün içerisinde organize bir şekilde art arda asılsız bomba ihbarları ve ırkçı tehditler içeren mesajlar iletilmesi kaygıyla karşılanmıştır” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, ihbar ve tehditlerle, Almanya’daki Türk toplumunda huzursuzluk oluşturmanın amaçlandığı, söz konusu suç eylemlerinden duyulan rahatsızlığın ve gerekli soruşturmaların ciddiyetle yürütülmesi talebinin Alman makamlarına iletildiği aktarıldı.

HIZLI MÜDAHALEDEN MEMNUNUZ
İhbarlar karşısında Alman güvenlik güçlerinin hızlı hareket ederek, gerekli tedbirleri almalarının memnuniyetle karşılandığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Söz konusu eylemler, Avrupa’daki aşırıcı bazı kesimlerin Türk ve Müslüman toplumlarının gündelik hayatlarına yönelik oluşturdukları doğrudan tehdidi bir kez daha gözler önüne sermesi bakımından dikkat çekicidir. Camilere yönelik bu psikolojik ve fiziki saldırılar, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığının her geçen gün daha da endişe verici boyutlara ulaşan ve derhal çözüm bulunması gereken bir mesele haline geldiğini tekrar ortaya koymuştur. Bu tehditler sadece Müslümanları hedef almamakta, bütün insanlık için ortak tehdit oluşturmaktadır. Irkçılık, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığıyla mücadelede, güvenlik tedbirlerinin dikkatle uygulanması kadar, meselenin kökeninde yatan toplumsal çarpıklıkların giderilmesine yönelik adımların atılması da önem taşımaktadır. Türkiye bu konuda ikili, bölgesel ve uluslararası düzeyde tüm mekanizmaların işletilmesi için her türlü adımı atmaya devam edecektir.”

240 DAKİKANIZ VAR
Almanya’nın Münih kentinde 2, İserlohn kentinde bir camide dün bomba ihbarları nedeniyle arama yapılmıştı. İkisi Türklere, biri de Araplara ait olan camilere gelen tehdit yazısında, “Bombayı bulmak ve etkisiz hale getirmek için yaklaşık 240 dakikanız var. Biz elimizden geldiği kadar çok sayıda Müslüman’ı yok edeceğiz.” ifadesi kullanılmıştı. Köln’deki DİTİB Genel Merkezi ve Köln Merkez Camisi’ne de salı günü benzer bir ihbar yapılmış, aramalar sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştı.

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