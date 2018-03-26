‘Türk diasporası Makedonya’dan örnek alabilir’

SALİH Utaş, UETD’nin 2004’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Almanya’nın Köln kentinde kurulmuş, halihazırda 16 ülkede teşkilatlanmasını tamamlamış bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi. UETD’nin önce Bosna Hersek, ardından Makedonya olmak üzere Balkanlar’da da teşkilatlandığını ifade eden Utaş, “Batı’da yaşayan, Avrupa’da yaşayan Türklerin sosyal, kültürel anlamda bir araya gelmesi, gurbetçi kimliğinden sıyrılarak diaspora olduğunu, yani birlikte çok daha güçlü olduğunun farkına vardırılması konusunda UETD çalışmalar yapmaktadır” dedi.

UETD’nin asıl amaçlarından birinin lobicilik olduğunu dile getiren Utaş, “Bakın bugün Avrupa’da baktığınız zaman bir FETÖ lobisi, PKK lobisi, Ermeni lobisi, Yahudi lobisi mevcut. Biz de UETD olarak Türk lobisi, Türkiye lobisi olarak çalışmalar yapıyoruz. Avrupa’daki siyasi otoritelere, siyasi kişilere Türkiye’de olan, bölgemizde olan olayları doğru şekilde, objektif şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü Avrupa insanının doğru kaynaklardan beslenip fikirlerini, kararlarını ona göre oluşturması önem arz ediyor. Bu anlamda yaptığımız lobicilik çalışmalarını çok önemli buluyoruz” diye konuştu.

Utaş ayrıca, genel başkanlığını Zafer Sırakaya’nın yürüttüğü UETD’nin bir diğer amacının da diasporanın uyumuna katkı sağlamak ancak asimilasyonunun önüne geçmek olduğunu vurguladı.

‘KENDİNİ BURALI HİSSEDİYOR’

Avrupa’da olduğu kadar olmasa da Makedonya’da da Türk vatandaşının ve diasporasının mevcut olduğunu kaydeden Utaş, bu ülkedeki Türk vatandaşların çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğunu, ticaret için gelen veya farklı görevler yapan Türk vatandaşlarının da bulunduğunu söyledi. “Makedonya’da asli unsur olarak bulunan 100 bin civarında Türk insanımız var” diyen Utaş, Makedonya’nın ve buradaki Türklerin önemine değinerek, şöyle devam etti:

“Bugün Avrupa’ya baktığımız zaman en erken gitmiş vatandaşımız 70 yıldır orada. Dolayısıyla vatandaşlarımız, diasporamız hala kendini oraya göçmüş, sonradan gelmiş hissediyor. Lakin Makedonya’ya baktığımızda 500 yıldır burada yaşayan Türkler, kendini buralı hissediyor. Dolayısıyla 100-200 yıl sonra Avrupa’daki diasporamızın Makedonya’dan öğreneceği, alacağı çok tecrübeler var. Biz UETD Makedonya olarak işte 500 yıldır burada yaşayan Türklerin tecrübelerini Avrupa’ya da aktarma konusunda çalışmalar yürüteceğiz. O anlamda Makedonya çok önemli.”

Makedonya’nın Avrupa’daki diasporanın 300 yıl sonra geleceği tecrübeye bugün kavuştuğuna işaret eden Utaş, Makedonya’nın Türkiye ile Avrupa’nın tam ortasında bir ülke olmasından dolayı bu aktarımı ve tecrübe paylaşımını en rahat sağlayabilecek ülke olduğunu belirtti.