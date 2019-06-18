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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AFP
18.06.2019 - 16:33, Son Güncelleme:

Türk çocukları ezip kaçan sürücü, saklandığı otelde yakalandı

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Türk çocukları ezip kaçan sürücü, saklandığı otelde yakalandı

Fransa’nın Lorient kentinde polisten kaçarken kaldırımda yürüyen Bünyamin Aslan’ın ölümüne neden olan kuzeni Samet Aslan’ı ağır yaralayan ehliyetsiz sürücü, saklandığı otelde yakalandı.

FRANSA’da 9 Haziran’da 2 Türk çocuğa çarpıp kaçan, 7 yaşındaki Samet Aslan’ı ağır yaralayan ve 10 yaşındaki Bünyamin Aslan’ın ölümüne neden olan 20 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, Lanester kentinde bir otelde yakalandı. Otelde gözaltına alınan zanlının sorgusu devam ederken, çocukların aile sözcüsü “Adalet yerini bulsun. Yaptıklarının hesabını verecek” dedi.

Türk çocukları ezip kaçan sürücü, saklandığı otelde yakalandı

İHBAR ÜZERİNE YAKALANDI
Lorient Savcısı Laureline Peyreffite kaza sırasında yanında bulunan 21 yaşındaki kız arkadaşından sonra 20 yaşındaki sürücünün de yakalandığını duyurdu.
Ehliyetsiz araç kullanma ve uyuşturucu gibi suçlardan kaydı bulunan zanlının, ihbar üzerine yakalandığı öğrenildi.

Türk çocukları ezip kaçan sürücü, saklandığı otelde yakalandı

SAMET’İN YAŞAM MÜCADELESİ SÜRÜYOR
Kazada yaşamını yitiren 10 yaşındaki Bünyamin Aslan için 5 gün önce düzenlenen ‘beyaz’ yürüyüşe, 2 bin kişi katılmıştı. Bünyamin’in naaşı, cenaze töreninin ardından toprağa verilmek üzere Türkiye’ye gönderildi. Brest Hastanesine kaldırılan Samet Aslan’ın ise yaşam mücadelesi sürüyor.

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