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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
08.02.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Türk çayı 2019’a güzel başladı: En çok Almanlar aldı

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Türk çayı 2019’a güzel başladı: En çok Almanlar aldı

Türkiye geçen ay Almanya’ya 274 bin 515, Fransa’ya165 bin 232, Hollanda’ya ise 85 bin 410 dolarlık çay sattı. Ocak ayında 42 ülkeye toplam 773 bin dolarlık çay satıldığını açıklayan DKİB Başkanı Saffet Kalyoncu, 2019’a güzel bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

DOĞU Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, 42 ülkeye ocak ayında 318 ton çay ihraç edildi. Karşılığında ise 773 bin 67 dolar kazanç elde edildi.
Geçen yılın aynı döneminde 151 tonluk çay ihracatı karşılığında 382 bin 617 dolar gelir sağlanmıştı. Çay ihracatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre miktar bazında yüzde 110, değer bazında yüzde 102 arttı.
Ocak ayı çay ihracatında 274 bin 515 dolarla Almanya ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 165 bin 232 dolarla Fransa, 85 bin 410 dolarla Hollanda izledi.

Türk çayı 2019’a güzel başladı: En çok Almanlar aldı

ARTIK DAHA FAZLA İÇİYORLAR
DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, çay ihracatında 2019’a güzel bir başlangıç yapıldığını belirterek, dış satımda ülke çeşitliliğinin de arttığını, Avrupa Birliği ülkelerinin ihracatta ön planda olduğunu söyledi. Kalyoncu, şöyle devam etti: “Türk çayı artık daha fazla tercih ediliyor. Önümüzdeki dönemde de çayın daha fazla ülkeye ihraç edilerek, daha iyi seviyelere gelmesini bekliyoruz. Her ülkenin gelenek ve damak tadına uygun ürün üretilmesi ve tüketici trendlerinin dikkate alınmasıyla çay ihracatımızın daha da artacağına inanıyoruz.”

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