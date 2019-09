Türk başkan açtı: Londra’da parası olmayana ücretsiz yemek ve kahve

LONDRA’nın Lambert ilçesinin Türkiye kökenli Belediye Başkanı İbrahim Doğuş, başkentin en önemli sorunlarından birisi olan evsizlik sorununa dikkat çekmek ve sorunun çözümüne katkı sunmak amacıyla With Love adlı kahveyi hizmete açtı. Parası olmayanların gidip kahvesini ve yemeğini ücretsiz alabileceği With Love Kafe’nin kurucusu Doğuş, Avrupa’nın en önemli şehirlerinden Londra’da geçen yıl 8 bin kişin sokaklarda yattığına dikkati çekerek, sorunun çözümüne katkıda bulunmak amacıyla herkesin yapabileceği bir şeylerin olduğunu söyledi.

İngiltere Parlamentosu yakınındaki Waterloo İstasyonu karşısında açılan With Love, sosyal proje kapsamında kendi alanında da bir ilk olma özelliği taşıyor. Ücretsiz kahve ve yemeğin yanı sıra farklı nedenlerle sokakta yaşamak zorunda kalan insanlara hem kalacak yer temin etme, hem de onları eğitip kafede çalıştırmayı hedefliyor.





YALNIZLAŞTIRILMIŞ İNSANLARA DESTEK

Projenin evsizliği ortadan kaldırmayacağını ancak sıcak bir selamın, bir kahvenin ve yemeğin bu yalnızlaştırılmış insanların hayatlarında büyük bir değişim yaratacağını ifade eden Doğuş, “Hükümetin yıllardır uyguladığı kesintilerin bir sonucu olarak binlerce kişi Londra sokaklarında buldukları herhangi bir köşede yaşamak zorunda. Her gün yürüdüğümüz kaldırımlarda, istasyonların girişlerinde ve köprülerin altında çok sayıda insanın soğukta, yağmurda verdiği yaşam savaşına tanıklık ediyoruz. Bu tablo karşısında hepimiz üzülüyor, yardım etmek istiyor ama bunu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Ben toplum olarak mutlaka yapabileceğimiz bir şeyler olduğuna inanıyorum ve bu inançla With Love adlı projeyi hayata geçirdik. With Love kafe, kar amacı gütmeyen sosyal bir proje. Müşterilerimizi hiç tanımadığı birine indirimli kahve veya yemek alması için teşvik edeceğiz. Evet biz evsizlik sorununu bitiremeyeceğiz, ancak yalnızlığa itilmiş bu insanların hayatlarında büyük bir değişim yaratacağız” dedi.

Cafenin bulunduğu dükkanın mülk sahibi HB Reavis kira ücreti almayarak projeye destek olurken, Coca-Cola, Just Eat, Cobra Beer, Ben & Jerrys ve Chef Online gibi şirketler de projeye sponsor olarak destek veriyor.