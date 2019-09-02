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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
02.09.2019 - 17:01, Son Güncelleme:

Türk başkan açtı: Londra’da parası olmayana ücretsiz yemek ve kahve

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Türk başkan açtı: Londra’da parası olmayana ücretsiz yemek ve kahve

8 bin kişinin sokaklarda yaşadığı Londra’da Lambert ilçesinin Türkiye kökenli Belediye Başkanı İbrahim Doğuş, parası olmayanların kahve ve yemeğini ücretsiz alabileceği With Love Kafe’yi hizmete açtı. Kendi alanında bir ilk olan proje ile hem sokakta kalanlara yer temin etme hem de onları eğiterek kafede iş sahibi yapmayı hedefliyor.

LONDRA’nın Lambert ilçesinin Türkiye kökenli Belediye Başkanı İbrahim Doğuş, başkentin en önemli sorunlarından birisi olan evsizlik sorununa dikkat çekmek ve sorunun çözümüne katkı sunmak amacıyla With Love adlı kahveyi hizmete açtı. Parası olmayanların gidip kahvesini ve yemeğini ücretsiz alabileceği With Love Kafe’nin kurucusu Doğuş, Avrupa’nın en önemli şehirlerinden Londra’da geçen yıl 8 bin kişin sokaklarda yattığına dikkati çekerek, sorunun çözümüne katkıda bulunmak amacıyla herkesin yapabileceği bir şeylerin olduğunu söyledi.
İngiltere Parlamentosu yakınındaki Waterloo İstasyonu karşısında açılan With Love, sosyal proje kapsamında kendi alanında da bir ilk olma özelliği taşıyor. Ücretsiz kahve ve yemeğin yanı sıra farklı nedenlerle sokakta yaşamak zorunda kalan insanlara hem kalacak yer temin etme, hem de onları eğitip kafede çalıştırmayı hedefliyor.

Türk başkan açtı: Londra’da parası olmayana ücretsiz yemek ve kahve

YALNIZLAŞTIRILMIŞ İNSANLARA DESTEK
Projenin evsizliği ortadan kaldırmayacağını ancak sıcak bir selamın, bir kahvenin ve yemeğin bu yalnızlaştırılmış insanların hayatlarında büyük bir değişim yaratacağını ifade eden Doğuş, “Hükümetin yıllardır uyguladığı kesintilerin bir sonucu olarak binlerce kişi Londra sokaklarında buldukları herhangi bir köşede yaşamak zorunda. Her gün yürüdüğümüz kaldırımlarda, istasyonların girişlerinde ve köprülerin altında çok sayıda insanın soğukta, yağmurda verdiği yaşam savaşına tanıklık ediyoruz. Bu tablo karşısında hepimiz üzülüyor, yardım etmek istiyor ama bunu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Ben toplum olarak mutlaka yapabileceğimiz bir şeyler olduğuna inanıyorum ve bu inançla With Love adlı projeyi hayata geçirdik. With Love kafe, kar amacı gütmeyen sosyal bir proje. Müşterilerimizi hiç tanımadığı birine indirimli kahve veya yemek alması için teşvik edeceğiz. Evet biz evsizlik sorununu bitiremeyeceğiz, ancak yalnızlığa itilmiş bu insanların hayatlarında büyük bir değişim yaratacağız” dedi.
Cafenin bulunduğu dükkanın mülk sahibi HB Reavis kira ücreti almayarak projeye destek olurken, Coca-Cola, Just Eat, Cobra Beer, Ben & Jerrys ve Chef Online gibi şirketler de projeye sponsor olarak destek veriyor.

Türk başkan açtı: Londra’da parası olmayana ücretsiz yemek ve kahve

Türk başkan açtı: Londra’da parası olmayana ücretsiz yemek ve kahve

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