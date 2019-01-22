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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
22.01.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Türk balı 48 ülkenin ağzını tatlandırdı, en çok Almanlar yedi

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Türk balı 48 ülkenin ağzını tatlandırdı, en çok Almanlar yedi

Türkiye’den 2018’de 48 ülkeye yapılan bal ihracatı, önceki yıla göre yüzde 7 artarak 25 milyon 503 bin 445 dolara ulaştı Almanya, ABD, Suudi Arabistan, İspanya ve Avusturya, en çok ihracat yapılan 5 ülke oldu

DOĞU Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Türkiye’den geçen yıl 48 ülkeye 6 bin 357 ton bal ihraç edilerek, 25 milyon 503 bin 445 dolar gelir elde edildi. Önceki yıl 23 milyon 893 bin 69 dolar olan ihracat geliri, yüzde 7 oranında artmış oldu.
İhracatta Almanya 11 milyon 467 bin 482 dolarla ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 5 milyon 493 bin 51 dolarla ABD, 1 milyon 591 bin 499 dolarla Suudi Arabistan, 1 milyon 544 bin 567 dolarla İspanya ve 546 bin 485 dolarla Avusturya izledi.
Bu dönemde Türkiye’den önceki yıl hiç ihracat yapılmayan Slovakya, Sri Lanka, Yunanistan, Etiyopya, Mısır, Gürcistan ve Tanzanya’ya da bal satıldı.

BAE’YE 6 TON 413 KİLOGRAM
Doğu Karadeniz’den ise 2018’de yalnızca Birleşik Arap Emirlikleri’ne bal ihraç edildi. Bu ülkeye 6 bin 413 kilogram bal ihraç edilerek, 37 bin 51 dolar kazanç sağlandı. Bölgeden önceki yıl bu ülkeye 3 bin 672 kilogram bal ihracatı karşılığında, 22 bin 955 dolar gelir elde edilmişti. Böylece Doğu Karadeniz’den geçen yıl yapılan bal ihracatı da önceki yıla göre miktarda yüzde 75, değerde yüzde 61 artış gösterdi.
DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye’nin zengin flora çeşitliliğine sahip olduğunun yurt dışı piyasalarda da öğrenilmesiyle son yıllarda bal ihracatının önemli oranda gelişme kaydetmeye başladığını belirtti.

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