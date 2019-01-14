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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
14.01.2019 - 15:58, Son Güncelleme:

Türk avukata ikinci ‘NSU 2.0’ mektubu

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Türk avukata ikinci ‘NSU 2.0’ mektubu

Almanya’da 5 yıl süren NSU davasının müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız’ın, ikinci kez tehdit mektubu aldığı ortaya çıktı. Yine faksla ve ‘NSU 2.0’ adıyla gönderilen mektupta ailesiyle birlikte ölümle tehdit edilen Yıldız, polisin kendisine silah ruhsatı teklif ettiğini söyledi.

NSU terör örgütünün ilk kurbanı Enver Şimşek’in ailesinin avukatı Seda Başay Yıldız, ikinci kez ölüm tehdidi aldı. 2 Ağustos 2018’de ‘NSU 2.0’ imzasıyla gönderilen ilk tehdit mektubu soruşturmasında beş polisin görevden alınmasının ardından ikinci mektubun gönderildiği, soruşturmanın sağlığı açısından gizli tutulduğu bildirildi. Mektubun yine polis çevresinden geldiği şüphesi hakim.

‘DAHA AĞIRI GELİYOR’
Yeni kamuoyuna yansıyan ikinci tehdit mektubunda avukat Seda Başay Yıldız’ın babası, annesi, eşi ve 2 yaşındaki kızının isimleri ile adresleri yer alıyor. Yine faks yoluyla ve ‘NSU 2.0’ imzasıyla gönderilen mektupta, şu ifadeler yer alıyor: “Beyni durmuş pis döner, sen polis meslektaşlarımıza ne yaptığının halen farkında değilsin galiba. Şimdi senin için daha ağırı geliyor. Seni dişi Türk domuzu. Kızının kafasını koparacağız. Geri kalan döner ekibiniz de pişman olacak.”

SİLAH RUHSATI ÖNERMİŞLER
Mektubun ardından polislerin kendisine “Korkmayın, hayati tehlike yok” dediğini ve silah ruhsatı önerdiğini belirten Seda Başay Yıldız ise, “Ben silah taşıyacağım. Hem de Almanya’da. Mesleğimi yapabilmek için öyle mi?” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.
Yıldız, Almanya’da 5 yıl süren NSU davasında Enver Şimşek ailesini savundu. NSU davasının ardından terör örgütü El Kaide’nin başı Bin Ladin’in koruması Sami A. davasını üstlenen Seda Başay Yıldız, Bochum Belediyesini mahkeme kararı olmadan Sami A.’yı Tunus’a sınır dışı etmekten 10 bin Euro para ödemeye mahkûm ettirdi. Seda Başay Yıldız, Almanya’nın başarılı avukatları arasında geliyor.
SPD Grup Başkan Yardımcısı Eva Högl ise olayla ilgili yaptığı açıklamada “Bu olay polis teşkilatı içindeki aşırı sağ ağın sanılandan çok daha büyük olduğunu gösteriyor. Bu durum savcılığı alarma geçirmeli” dedi.

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