Türk annenin ölümüne neden olan sürücü aranıyor
Almanya’nın Moers şehrinde bir Türk annenin otomobiline çarparak ölümüne sebep olan ve kazanın ardından kaçan sürücü aranıyor.
ALMANYA’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ne bağlı Moers şehrinde Bartınlı Sema Sarıküp’ün (43) aracı, Donau Caddesi’nden Bismarck Caddesi’ne çıktığı sırada Mercedes marka bir araçla çarpıştı. Hızla seyrederken Sarıküp’ün aracına çarpan sürücü olay yerinden kaçtı. Evli ve iki çocuk annesi Sema Sarıküp ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, Mercedes marka araç ile Range Rover marka bir aracın yarış yaptığını ve yüksek hızla gittiklerini söyledi. Polis, cinayete teşebbüs suçlamasıyla kaçan sürücüyü arıyor.
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