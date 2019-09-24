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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
24.09.2019 - 15:27, Son Güncelleme:

Türk-Alman Enstitüsü, Mannheim Belediye Meclis üyelerini ağırladı

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Türk-Alman Enstitüsü, Mannheim Belediye Meclis üyelerini ağırladı

Mannheim Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü (DTI) şehir merkezinde yer alan bürosunda son dönem faaliyetleri ve gelecek dönem hedefleriyle ilgili bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. 21 Eylül Cumartesi günü gerçekleşen toplantıya, Mannheim Belediye Meclis Üyesi parti temsilcileri katıldı.

DTI Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan sunum öncesi gösterdikleri ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür ederken DTI’nin ağ oluşturma, eğitim, bölgesel araştırma projeleri, göç ve uyum danışmanlığı alanlarında öncü ve nitelikli faaliyetlerle Mannheim’de sivil toplumun vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade etti.

2020 HEDEFLERİ ANLATILDI
Toplantıda işverenlere yönelik kahvaltı, Rhein-Neckar Sanayi ve Ticaret Odası işbirliğinde düzenlenen Türkiye-Almanya Ekonomi Buluşmaları, Eğitim, Katılım ve Demokrasi başlıklı etkinlikler serisi ve Türkiye-Almanya gençlik projelerinin yanı sıra DTI’nin son dönem mesleki eğitim faaliyetleri hakkında meclis üyelerine ayrıntılı bir sunum yapıldı ve 2020 hedeflerine yönelik bilgi verildi.

Türk-Alman Enstitüsü, Mannheim Belediye Meclis üyelerini ağırladı

TÜRKİYE İLE ALMANYA ARASINDA KÖPRÜ
DTI Müdürü Prof. Dr. Egle, enstitü içinde benimsenen eşitlik ilkesi uyarınca yönetim kurulunun Almanya ve Türkiye’den eşit sayıda üyeden oluştuğuna dikkat çekerek proje bazlı faaliyetlerde üyelerinin gönüllü çalışmalarının DTI için vazgeçilmez bir unsur olduğunu vurguladı. DTI Proje Koordinatörü Gizem Weber, Türk-Alman Enstitüsü olarak mesleki eğitim, akademik öğrenim, kültür, sanat, spor alanlarında Türkiye ile Almanya arasında özelikle Mannheim şehri için bir köprü işlevini yerine getirdiklerini belirtti.

2012’DEN BERİ HİZMETTE
Yönetim Bilimleri Yüksekokulu (Hochschule der Wirtschaft für Management – HdWM) bünyesinde 2012 yılında kurulan Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü (DTI) Mannheim ve Ren-Neckar Metropol Bölgesi başta olmak üzere eğitim ve katılım, iletişim ağı, bölgesel araştırma projeleri, göç ve uyum danışmanlığı alanlarında faaliyetler yürütmektedir.

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