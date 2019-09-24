Türk-Alman Enstitüsü, Mannheim Belediye Meclis üyelerini ağırladı
Mannheim Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü (DTI) şehir merkezinde yer alan bürosunda son dönem faaliyetleri ve gelecek dönem hedefleriyle ilgili bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. 21 Eylül Cumartesi günü gerçekleşen toplantıya, Mannheim Belediye Meclis Üyesi parti temsilcileri katıldı.
DTI Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan sunum öncesi gösterdikleri ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür ederken DTI’nin ağ oluşturma, eğitim, bölgesel araştırma projeleri, göç ve uyum danışmanlığı alanlarında öncü ve nitelikli faaliyetlerle Mannheim’de sivil toplumun vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade etti.
2020 HEDEFLERİ ANLATILDI
Toplantıda işverenlere yönelik kahvaltı, Rhein-Neckar Sanayi ve Ticaret Odası işbirliğinde düzenlenen Türkiye-Almanya Ekonomi Buluşmaları, Eğitim, Katılım ve Demokrasi başlıklı etkinlikler serisi ve Türkiye-Almanya gençlik projelerinin yanı sıra DTI’nin son dönem mesleki eğitim faaliyetleri hakkında meclis üyelerine ayrıntılı bir sunum yapıldı ve 2020 hedeflerine yönelik bilgi verildi.
TÜRKİYE İLE ALMANYA ARASINDA KÖPRÜ
DTI Müdürü Prof. Dr. Egle, enstitü içinde benimsenen eşitlik ilkesi uyarınca yönetim kurulunun Almanya ve Türkiye’den eşit sayıda üyeden oluştuğuna dikkat çekerek proje bazlı faaliyetlerde üyelerinin gönüllü çalışmalarının DTI için vazgeçilmez bir unsur olduğunu vurguladı. DTI Proje Koordinatörü Gizem Weber, Türk-Alman Enstitüsü olarak mesleki eğitim, akademik öğrenim, kültür, sanat, spor alanlarında Türkiye ile Almanya arasında özelikle Mannheim şehri için bir köprü işlevini yerine getirdiklerini belirtti.
2012’DEN BERİ HİZMETTE
Yönetim Bilimleri Yüksekokulu (Hochschule der Wirtschaft für Management – HdWM) bünyesinde 2012 yılında kurulan Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü (DTI) Mannheim ve Ren-Neckar Metropol Bölgesi başta olmak üzere eğitim ve katılım, iletişim ağı, bölgesel araştırma projeleri, göç ve uyum danışmanlığı alanlarında faaliyetler yürütmektedir.
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