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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
24.09.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

Türk ailenin isyanı: 9 ay üzerine titredik havlu içinde cesedini verdiler

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Türk ailenin isyanı: 9 ay üzerine titredik havlu içinde cesedini verdiler

Hamburg’daki bir hastanede doğum yapan Neslihan Kasap, doktor ve hemşirelerin ihmali nedeniyle bebeğinin öldüğünü iddia ederek, hastaneye dava açtıklarını söyledi. Almanya’daki hastanelerde doğum yapan bazı anneler de personel sayısının yetersiz olduğunu, bu nedenle ihmallerin yaşandığını öne sürdü.

ALMANYA’nın Hamburg kentinde Akın (32) ve Neslihan (30) Kasap çiftinin cumartesi günü bir oğulları oldu. Ancak doğumdan yaklaşık 5 dakika sonra bebeğin öldüğü söylendi. Aile, olayda “İhmal var” diyerek hastaneye dava açtı. Hastaneden doğum için 5 ay önce 20 Eylül için randevu aldıklarını belirten anne Neslihan Kasap, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Verilen tarihte saat 10.00’da hastaneye gittik. Kontrol ettiler ve ‘Şu anda bebek iyi, herhangi bir tehlike yok. Sizi yatıracak boş yerimiz yok. Yarın saat 10.00’da gelin’ diyerek bizi eve gönderdiler. Sabaha karşı 04.00’te sancılarım arttı ve 10.00’u beklemeden eşimle hastaneye gittik. İlk kontrolleri yapıp beni hemen doğumhaneye aldılar. 3 saat burada beklettiler. 09.00’da tekrar gelip ‘kardiyotokografi’ye bağlayıp 1 saat muayene ettiler. Saat 10.00’dan sonra sadece iki defa hemşire serum takmaya geldi. Bir daha uğramadı. Saat 14.00 gibi sancılarım artınca hemşireleri çağırdık. ‘İyi değilim’ dememe rağmen vardiya değişimi olduğu için ilgilenemeyeceklerini söyleyerek odadan çıktılar. 14.45’te yeni göreve başlayan hemşire geldi ve ‘Acil bir doğum başladı’ diyerek beni doğumhaneden çıkardı. ‘Ben iyi değilim, başım dönüyor’ dememe rağmen ‘Biraz yürüyüş yap, kahve iç, iyi gelir’ diyerek beni doğumhaneden çıkardılar.”

Türk ailenin isyanı: 9 ay üzerine titredik havlu içinde cesedini verdiler
‘DOKTOR BİLE KABUL ETTİ’
“Sancılı bir şekilde koridorda gezerken diğer hemşire beni görünce, ‘Sen niye buradasın, doğumhanede olman lazım’ dedi. Beni oradan çıkardıklarını söyledim. O hemşire bana ‘Senin sancın var. Doğumhanede olman lazım. Ben orayı arayacağım. Seni, çocuğun kalp ritmi için kardiyotokografiye bağlasınlar’ dedi. Saat 15.00 gibi gittik ve bizi odadan kovan hemşire ‘Burası dolu’ diyerek doğumhaneye yine almadı. Saat 16.00 civarlarında beni doğumhaneye çağırdılar. Alete bağladılar ve bebeğin kalp atışını duyamadıklarını söylediler. Panik yaparak doktorları çağırdılar. ‘Çocuk kanala geldi’ diyerek beni acilen ameliyathaneye soktular. Bir anda 20-25 doktor ve hemşire başıma toplandı. ‘Çocuk kanalda ama kalp atışını alamıyoruz’ diyen başhekim, hemen keserek sezaryenle çocuğun alınmasına karar verdi. Ben normal doğum yapacaktım ama bu olaylardan sonra sezaryenle doğuma aldılar. Beni uyuttular ve doğum gerçekleşti. Uyandığımda çocuğumun öldüğünü öğrendim. Olaydan bir gün sonra başhekim, ‘Çocuk doğumda yaşıyordu ama kurtarılamadı’ dedi. Doktor bile ihmal ettiklerini kabul etti. Bizden sonra bir çocuğun daha boğazına kordon dolandığından dolayı vefat ettiğini duyduk.”
Türk ailenin isyanı: 9 ay üzerine titredik havlu içinde cesedini verdiler
‘BİZ YANDIK, BAŞKASI YANMASIN’
Daha önce de iki çocuklarını düşük nedeniyle kaybettiklerini belirten baba Akın Kasap ise şöyle konuştu: “Her türlü tedbiri aldık ve 9 ay güzel giden süreç sonunda doktor ve hemşirelerin ihmali sonucu çocuğumuzu kaybettik. Doğuma girmek için önceden izin almamıza rağmen eşim doğumhaneye alınmadı. Ameliyattan sonra çocuğun kalp fonksiyonlarının çok az olduğunu ve 4 doktorun başında uğraştığını söylediler. Eşimin iyi olduğunu söylediler ve sadece 10 dakika sonra havlunun içinde ölü bebeğimi alabildim kucağıma. Burada ihmal söz konusu. Biz de doğuma geldik ama bizi neden çıkardılar. Diğerleri acil de biz acil değil miyiz? Onların işini doğru yapmamasının cezasını benim doğmamış çocuğum ödedi. Benim içim yandı, başkasının içi yanmasın. Tedbirler alınsın. Hiçbir anne 9 ay karnında taşıdığı çocuğu kucağına ölü almayı hak etmiyor.”
Polise suç duyurusunda bulunan Akın Kasap, avukata giderek hastaneden davacı oldu. Ölen bebek ise Kasap ailesinin memleketi Trabzon Akçaabat’ta toprağa verilecek.

BAŞKA HASTALAR DA ŞİKÂYETÇİ
Almanya’daki hastanelerde son yıllarda şikâyetler artmaya başladı. Hastanelerde personellerin yetersiz olduğunu belirten bazı Türkler, ihmalden dolayı vefat haberlerinin arttığına dikkati çekti. 1 çocuk annesi Güner Soyuer, “Eski ve yeniyi kıyaslarsak hastanelerde değişen pek bir şey yok, hep aynı. Eskiden bunlar gün yüzüne çıkmıyordu. Şimdi insanlar daha bilinçli hareket ediyorlar” dedi. Doktor ve hemşirelerin ihmali yüzünden, geçmişte biri üçüz olmak üzere 4 çocuğunun kollarında vefat ettiğini söyleyen Soyuer, “Sadece doğumlarda değil, apandisit, göz gibi başka hastalıklarda da ihmal oluyor. Uzman doktor ve personel yetersizliğinden dolayı bu ihmaller artıyor” dedi.

BAŞHEKİME SÖYLEYİNCE...
3 hafta önce doğum yapan Özlem Güler de normal doğum yapması gerekirken sezaryenle doğum yaptığını belirterek, “24 saat sancı çektim. Hastanelerde genel olarak personeller yetersiz. Personel sıkıntısı olduğu için gecikmeler oluyor. 3 ameliyathane olmasına rağmen, personel olmadığı için sadece birini kullanıyorlar” dedi. Eşi Murat Güler de, “Sezaryeni kabul ettiğimizde 3-5 dakikada ameliyata alınacağımızı söylediler. Buna rağmen 2 saat sonra aldılar. Yaşadığımız problemleri başhekime iletince işlemler biraz hızlanıyor. Bize oda vermediklerinde de şef doktora problemi anlatınca 20 dakika içinde bize özel oda ayarladılar. Oda yoksa nasıl ayarladılar? Bu tür sıkıntılar çok oluyor. Başka tanıdıklarımız da hastanelerde sorun yaşadılar” dedi.

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