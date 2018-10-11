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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
11.10.2018 - 10:28, Son Güncelleme:

‘Türk aileler, o yılan sizi ısırdığında çok geç olacak’

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‘Türk aileler, o yılan sizi ısırdığında çok geç olacak’

Londra’da Türkçe konuşan toplumun eğitimde listenin sonlarında bulunduğuna dikkat çekerek aileleri çetelere ve uyuşturucuya karşı uyaran Aile Danışmanı ve Eğitmeni Esen Etkin, “Bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığıyla hareket ediyoruz. Ama o yılan dönüp bize zarar verdiğinde çok geç olacak” dedi.

İNGİLTERE’nin başkenti Londra’da aileleri bilinçlendirmek ve desteklemek amacıyla düzenlenen ‘Aile Eğitimi Kurs Programı’ büyük ilgi görüyor. 2010 yılından bu yana Enfield Belediyesi başta olmak üzere bir çok belediyelere ait resmi kurum ve kuruluşlarla çalışan Aile Danışmanı ve Eğitmeni Esen Etkin ile yardımcısı Erdenay Tezel, Barnet ilçesindeki okullarda verdiği eğitimlerden sonra Wood Greende’ki Cemevi’nde de seminer düzenledi.

‘Türk aileler, o yılan sizi ısırdığında çok geç olacak’
Eser Etkin, Erdenay Teze

YAŞ ORTALAMASI KAN DONDURUYOR
Türk toplumunu çok iyi tanıdığını ve araştırma sonuçlarına göre Türkçe konuşan toplumun eğitim alanında listenin sonlarında yer aldığını belirten Etkin, “Uyuşturucuyu ve çeteleri de buna dahil edersek, maalesef çocuklarımızın bataklığın içerisinde olduklarını görebiliyoruz. Maalesef, zengin ve varlıklı aile çocuklarının yanı sıra küçük yaştaki kız çocukları da uyuşturucu ve çetelere ilgi gösteriyor. Yaş ortalaması insanın kanını donduracak derecede düşük. İşin içinde küçücük çocuklar, kızlar, dağılmış aileler, hayata küsmüş ve kaybolmuş gençler var”dedi.

‘Türk aileler, o yılan sizi ısırdığında çok geç olacak’

ÜLKEYİ TANIMIYOR, DİLİ ÖĞRENMİYORUZ
Çocukların saygınlık ve statü kazanmak, arkadaş edinmek, bir yere ait olma duygusu, heyecan, aile sıcaklığından yoksunluk, güç, korunma, para ve arkadaş gibi sebeplerle uyuşturucu ve çetelere yönlendiğini de söyleyen Etkin
“Aileler olarak farkında olmadan yaptığımız birçok yanlış var. Bu ülkede yaşamamıza rağmen bu ülkeyi tanımamaya, konuştuğu dili öğrenmemeye ve alışkanlıklarımızdan vazgeçmeme konularında ısrar ediyoruz. Buradaki hayatımızı yaşarken, ‘Bana dokunmayan yılan bin yaşasın’ mantığıyla hareket ediyoruz. Ta ki o yılan dönüp bize zarar verene kadar. O zamanda çok geç kalmış oluyoruz” diyerek aileleri çocuklarıyla ilgilenmeye davet etti.

 

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