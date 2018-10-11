‘Türk aileler, o yılan sizi ısırdığında çok geç olacak’
Londra’da Türkçe konuşan toplumun eğitimde listenin sonlarında bulunduğuna dikkat çekerek aileleri çetelere ve uyuşturucuya karşı uyaran Aile Danışmanı ve Eğitmeni Esen Etkin, “Bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığıyla hareket ediyoruz. Ama o yılan dönüp bize zarar verdiğinde çok geç olacak” dedi.
İNGİLTERE’nin başkenti Londra’da aileleri bilinçlendirmek ve desteklemek amacıyla düzenlenen ‘Aile Eğitimi Kurs Programı’ büyük ilgi görüyor. 2010 yılından bu yana Enfield Belediyesi başta olmak üzere bir çok belediyelere ait resmi kurum ve kuruluşlarla çalışan Aile Danışmanı ve Eğitmeni Esen Etkin ile yardımcısı Erdenay Tezel, Barnet ilçesindeki okullarda verdiği eğitimlerden sonra Wood Greende’ki Cemevi’nde de seminer düzenledi.
Eser Etkin, Erdenay Teze
YAŞ ORTALAMASI KAN DONDURUYOR
Türk toplumunu çok iyi tanıdığını ve araştırma sonuçlarına göre Türkçe konuşan toplumun eğitim alanında listenin sonlarında yer aldığını belirten Etkin, “Uyuşturucuyu ve çeteleri de buna dahil edersek, maalesef çocuklarımızın bataklığın içerisinde olduklarını görebiliyoruz. Maalesef, zengin ve varlıklı aile çocuklarının yanı sıra küçük yaştaki kız çocukları da uyuşturucu ve çetelere ilgi gösteriyor. Yaş ortalaması insanın kanını donduracak derecede düşük. İşin içinde küçücük çocuklar, kızlar, dağılmış aileler, hayata küsmüş ve kaybolmuş gençler var”dedi.
ÜLKEYİ TANIMIYOR, DİLİ ÖĞRENMİYORUZ
Çocukların saygınlık ve statü kazanmak, arkadaş edinmek, bir yere ait olma duygusu, heyecan, aile sıcaklığından yoksunluk, güç, korunma, para ve arkadaş gibi sebeplerle uyuşturucu ve çetelere yönlendiğini de söyleyen Etkin
“Aileler olarak farkında olmadan yaptığımız birçok yanlış var. Bu ülkede yaşamamıza rağmen bu ülkeyi tanımamaya, konuştuğu dili öğrenmemeye ve alışkanlıklarımızdan vazgeçmeme konularında ısrar ediyoruz. Buradaki hayatımızı yaşarken, ‘Bana dokunmayan yılan bin yaşasın’ mantığıyla hareket ediyoruz. Ta ki o yılan dönüp bize zarar verene kadar. O zamanda çok geç kalmış oluyoruz” diyerek aileleri çocuklarıyla ilgilenmeye davet etti.
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