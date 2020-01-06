Türk adaya Söder'den destek: ‘Aydınlanması için talimat verdim’

SÖDER, Seeon kentinde yaptığı açıklamada, CSU’ya üye olan, parti için çalışan ve aday yapılan kişinin saygı ve desteği hak ettiğini belirtti. “Gelişmeden üzüntü duyuyorum” diyen Söder, özgür bir ülkede yaşadıklarını ve CSU ilkelerini benimseyen bir kişinin partisinin iyi bir adayı olabileceğini kaydetti. Söder, Wallerstein’daki olayın aydınlatılması için CSU Genel Sekreteri Markus Blume’ye talimat verdiğini aktardı.

Augsburg CSU Bölge Başkanı Volker Ullrich ise “Şener Şahin’i şahsen tanımıyorum. Ancak onun hakkında çıkan haberler, iyi bir aday ve CSU için bir kazanç olabileceğini gösteriyor” dedi.

Avrupa Parlamentosu milletvekili ve CSU Schwaben Bölge Başkanı Markus Ferber de Augsburger Allgemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, Şahin’in topluma en iyi şekilde uyum sağlamış bir kişi olduğunu söyledi. Müslüman inancına sahip olanların bu ülkeye ait olduğuna dikkati çeken Ferber, “CSU, Katoliklerin ve Protestanların değil, değer odaklı bir partidir. Bir Müslüman da bir Hıristiyan gibi değerlerimizi paylaşabilir” dedi.