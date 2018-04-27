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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
27.04.2018 - 10:49, Son Güncelleme:

Türk aday sayısında rekor

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Türk aday sayısında rekor

İngiltere’de 3 Mayıs Perşembe günü yapılacak yerel seçimlerde aday olan Türkiye ve Kıbrıs kökenli adayların sayısı rekor kırdı. En son 2014 yılında yapılan seçimlerde 32 olan Türkiye ve Kıbrıslı politikacı sayısı bu seçimde 50’yi aştı. Sayının daha da artması bekleniyor.

Yerel seçimlerde Londra Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 32 alt belediye kademesi (borough) ile birlikte ülke genelinde toplam 151 yerel yönetim bölgesinde 4 bin 360 dolayında belediye meclis üyesi seçilecek.
Oy kullanma işlemi sabah 07.00’de başlayıp, akşam saat 22.00’de sona erecek. Bu yıl ilk kez bazı bölgelerde seçmenlerden fotoğraflı resmi kimlik kartı istenecek.
Yasalar gereği Londra’nın Hackney, Lewisham, Newham, Tower Hamlets ve Watford belediyelerinde seçmenler doğrudan ‘Mayor’ olarak adlandırılan belediye başkanlarını seçecek. Bu belediyeler dışındaki bölgelerde belediye başkanı ‘Mayor’ en çok oy alan partinin ‘meclis üyeleri arasından’ yılda bir seçilecek. Esas kararın ‘Belediye Lideri’ tarafından verildiği 27 bölgede ‘Belediye Başkanlığı’ daha çok sembolik bir temsil makam özelliği taşıyor.
Dört yıl önce yapılan seçimlerde Enfield’da 16, Haringey’de 5, Hackney’de 4, Islington ve Bexley’de 2, Camden, Hillingdon ve Havering’de birer Türk aday belediye meclislerine girmeye hak kazanmıştı. Türkçe’nin en çok konuşulduğu ikinci dil olan Enfield, yerel politikacılarımızın en çok aday gösterildiği bölge olurken, bunu Haringey ve Hackney İlçesi izlemişti.

SANDIĞA GİDEMEYENE İKİ SEÇENEK
Seçimlerde Britanya, Kıbrıs ya da başka bir Avrupa Birliği ülkesi vatandaşı olanlar ile Commonwealth ülkelerinin vatandaşları oy kullanabilecek.
Seçim günü sandık başına gelemeyecek olanların için iki seçenek sunuluyor. Bunlardan ilki, posta ile oy kullanmak. Bu yolu tercih edenlere oy pusulaları seçimden bir hafta önce ulaştırılıyor. Oy kullanamayacak kişilerin ikinci seçeneği, vekaletname ile oy hakkını başkasına vermek.

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