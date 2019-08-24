Sivaslı Engin'le 'Hacı Murat' sohbeti

EDİRNE programı kapsamında Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe ile Kapıkule Sınır Kapısı’na geçen Bakan Ersoy’u, Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak karşıladı. YTB Başkanı Eren, Bakan Ersoy’a, sınırda ve sınır dışında gurbetçilere verdikleri hizmetleri anlattı. Bakan Erson daha sonra çıkış işlemleri için gümrük sahasında çıkış için bekleyen Türklerin yanına gitti. Sırada bekleyen pek çok gurbetçi Bulgaristan’ın yavaş alım yaptığından yakındı. Bakan Ersoy’a konuyla ilgili görüşme yapılmasını ve çözüm üretilmesini beklediklerini iletti.

Burada ‘Murat 124’ marka aracıyla tek başına seyahat eden Sivaslı Engin Yiğit’le de sohbet eden Bakan Ersoy, araç hakkında bilgi aldı. Yiğit de ‘Murat 124’ tutkunu olduğunu, turkuaz renkli aracının modifiyesi için şimdiye kadar 50 bin TL harcadığını söyledi.





'DİNLENEREK DÖNÜYORUZ'

Avrupalı Türklere park alanından memnun olup olmadıklarını soran Bakan Ersoy, görüştüğü gurbetçilerden uygulamayla ilgili tebrik aldı. Isparta’dan Almanya’ya ailesiyle yolculuk eden Mustafa İrep, park alanının muazzam olduğunu belirterek, alanın dinlenmiş halde yola devam etmelerine imkân sağlandığını belirtti. Belçika’ya hareket eden Uğur Akkoyun da Bulgaristan’ın yavaş alım yaptığını, buna çözüm bulunması gerektiğini belirtti.





'MEKSİKA’DAN SONRA İKİNCİ BÜYÜK SINIR'

Gurbetçilere çeşitli hediyeler veren Bakan Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kapıkule’nin Meksika’dan sonra dünyanın en büyük ve yoğun sınır kapısı olduğunu söyledi. Ziyarette gurbetçi vatandaşların sorunlarını dinleme fırsatı bulduklarını belirten Ersoy, şöyle dedi: “Valiliğimizin çalışmalarıyla bu yıl rezervasyon ve park sistemine geçildi. YTB ikramlarda bulunuyor. Her sene uygulamalarımızı artıracağız, iyileştirme yapacağız. Kapıyı ne kadar rahatlatırsak rahatlatalım, sonuçta başka bir devlete sınır geçişi yapılıyor, Bulgaristan aynı hızda yapamadığı için kuyruk ve birikim gurbetçilerimizin yoğun trafik oluşturduğu yaz aylarında oluyor. Onlarla da trafiği rahatlatıcı hızlandırıcı çalışma yapacağız. Burada beklemek zorunda olan gurbetçilerimizin de sırayla gelecekleri sistemler, yazılımlar üzerinde çalışacağız. Bulgaristan hükümetinin kapasitesine uyumlu bir geçiş sağlayabilirsek, gurbetçilerimizin de bekleme süresini azaltmış oluruz.”