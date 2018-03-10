PETER Frankhauser, “Kibar insanlar, mükemmel kalite, çok iyi bir servis, güzel sahiller, çok kültür. Turistin arzu ettiği her şey Türkiye’de var” dedi.

Türkiye’de özellikle bu yıl rezervasyonların arttığına işaret eden Fankhauser, “Türkiye’nin muazzam potansiyeli var. Thomas Cook olarak çok güçlü bir şekilde farkı kapatıyoruz. 2015 öncesi seviyemize yaklaştık sayılır” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’deki gelişmeden çok memnun olduklarını belirten Fankhauser, şirket olarak müşterilerin gönlünü kazanmak istediklerini söyledi: “Bu, tur operatörü olarak bizim ve ev sahibi ülke olarak Türkiye’nin bitmeyen bir görevi. Elbette altyapıya, havalimanlarına ve ulaşıma yatırım da. Bunlar olursa, o zaman Türkiye’nin önünde çok güzel dönem var.”

ALMANLAR EGE’Yİ KEŞFEDİYOR

İsviçre merkezli Bentour’un CEO’su Deniz Uğur da, Türkiye’ye rezervasyonların bu yıl çok daha iyi olduğunu söyledi: “Bu yılki durum geçen yılın 2-3 katı düzeyinde. Türkiye artık Avrupa’da geri dönüyor. Çalışmalarımız turist sayısının artmasına yönelik değil. Kaliteli müşteri bulmamız lazım. Zaten Türkiye bunu hak ediyor. Otelimiz çok iyi, hizmette çok iyiyiz biz. Bentour olarak kaliteyi yüksek tutacağız. Türkiye bunu hak ettiği için bizim yolumuz bu. Alman turistler Antalya’yı beğeniyor, ancak Ege Bölgesi’ne de bir ilgi var. Orada yazın hava çok daha güzel. Türkler bunu biliyor. Almanlar da yavaş yavaş öğreniyorlar. Ege tarafında da daha fazla otellerin olması ve daha profesyonel çalışılması lazım.”