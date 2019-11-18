Turgut Yüksel’in acı günü... Kardeşi Makbule Yüksel hayatını kaybetti
Uzun yıllar Ulm ve Neu Ulm çevresinin sosyal ve siyasal alanda etkin isimlerinden Makbule Yüksel (Sarak), 1.5 yıldır mücadele ettiği hastalığa yenik düştü.
BÖLGEDEKİ Türkiye kökenli göçmenlerin kurduğu en eski derneklerden ‘Ulm–Neu Ulm HDB’ yönetiminde uzun yıllar aktif görevler üstlenen iki çocuk annesi Makbule Yüksel, HDF (Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federasyonu) kurucularından Bedri Yüksel’in kızı, SPD’den Hessen Eyalet milletvekili Turgut Yüksel’in de kız kardeşiydi. Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 1958 yılında dünyaya gelen Makbule Yüksel, gençlik yıllarının büyük bir bölümünü İstanbul’da geçirdikten sonra, Almanya’ya yerleşmişti.
Makbule Yüksel’in cenazesi yarın saat 12.00’de Ulm Merkez Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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