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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Hakan AYTAŞ / HAMBURG
29.03.2018 - 11:10, Son Güncelleme:

Tunahan’ı suç makinesi ‘Franky’ mi öldürdü?

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Tunahan’ı suç makinesi ‘Franky’ mi öldürdü?

Geçeh yıl Hamburg’da cinayete kurban giden boksör Tunahan Keser’in katil zanlısının, bugüne kadar çok sayıda suça karışan ve iki ay önce cezaevinde intihar eden Frank Lindner’in olduğu ortaya çıktı.

Almanya’nın Hamburg kentinde, 23 Haziran 2017’de ortadan kaybolan ve 21 Temmuz 2017’de cesedi bulunan boksör Tunahan Keser’in (22) katil zanlısı, Frank Lindner (56) çıktı. Cinayeti soruşturan ekibin yöneticisi Marco Klein, Keser’in öldürülmesinde kullanılan silahın Frank Lindner’in evinde bulunduğunu açıkladı. Lindner’in, Tunahan Keser’i mafyadan aldığı talimat üzerine öldürdüğü düşünülüyor.

SUÇ DOSYASI KABARIK
Çevresinde ‘Franky’ adıyla tanınan, yaralama, bombalı saldırı, cinayet gibi çok sayıda suça karışan Frank Lindner, tam bir suç makinesi. 2003 yılında Berlin’de hırsızlık yaparken kendisini yakalamaya çalışan bir kişiyi silahla ağır yaralayan Lindner, 2015’in ekim ayında ‘Mongols’ adlı motosikletli grubun lideri Erkan U.’ya el bombalı saldırı düzenledi. Lindner, 2017 yılı Kasım ayında ise Pinneberg kentinde 76 yaşındaki bir kadını öldürdü. Bu cinayetle ilgili olarak 4 Ocak 2018’de tutuklanan Lindner, 20 Ocak’ta Itzehoe cezaevinde intihar etti. Hamburg polisi, Frank Lindner’in Tunahan Keser’i neden öldürdüğünü ve cinayetin arkasında kimlerin olduğunu bulmaya çalışıyor.

Tunahan’ı suç makinesi ‘Franky’ mi öldürdüTunahan'ın annesi Hediye Keser, boynuna astığı fotoğrafla günlerce oğlunu aramıştı.

ÖNCE ANTRENÖRÜNÜ ÖLDÜRDÜLER
23 Haziran 2017’de Hamburg’da ringe çıkması gereken Tunahan Keser’in maçı, birkaç gün kala iptal edildi. 23 Haziran gecesi saat 00.30 sıralarında, eski Avrupa Şampiyonu ve Tunahan’ın antrenörü Khoren Gevor (37), kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından vuruldu. Bu olaydan 17 saat sonra da Kollau Caddesi’ndeki iş yerinden çıkan Tunahan Keser hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu. Keser, kaybolduğu gün kız arkadaşını da yanına alarak Köln’de yaşayan annesini ziyarete gidecekti. Kaybolduktan iki gün sonra Tunahan’ın otomobili işyerine yakın bir yerde bulundu. Ailesinin ve polisin çabaları Tunahan’ı bulmaya yetmedi. 21 Temmuz 2017 günü ise bir kamyon şoförü tarafından Holmmoor’da A7 otoyolundaki dinlenme tesisinin yakınında erkek cesedi bulundu. DNA incelemesinden sonra cesedin Tunahan’a ait olduğu anlaşıldı.

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