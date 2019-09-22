Tüm Almanya’ya çağrı: 3 Ekim’de Emine için Berlin’e...
Emine 7 yaşında. Kan zehirlenmesi hastası. Uygun ilik bulunamazsa ölecek. Berlin’de gittiği okulda 3 Ekim’de veliler ve öğretmenleri tarafından uygun ilik bulunması amacıyla bir kampanya başlatıldı. Kampanyaya katılıp çok basit bir testle Emine’nin yaşama tutunmasına neden olabilirsiniz!
EMİNE henüz 7 yaşında ve Berlin’de ilkokula gidiyor. Septik granülomatizis denilen, vücudun herhangi bir organında enfeksiyon yapan mikropların kana karışmasıyla ortaya çıkan, kan zehirlenmesi hastası. Hayvanları, en çok da atları seviyor. Ancak hayvanlara yaklaşması hayati risk taşıyor. Emine’nin en küçük bir enfeksiyon kapması durumunda hayatı tehlikede. Hep ilaç kullanmak zorunda. Okula gitmesi bile hayati tehlike arz ediyor. Emine’nin kurtarılması için uygun ilik gerekiyor. Babası Abdullah ve annesi Ayşe E., kızlarına uygun ilik bulmak için Türkiye’ye gitti ve bütün akrabalarını hastanelerde teste götürdü. Ancak uygun ilik hiçbirinde bulunamadı.
EMİNE KURTULSUN İSTİYORUZ
Berlin’deki okulu Peckwisch ve veliler birliği, Emine’yi kurtarmak için bir doku tipleme testi başlattı. Veli sözcüsü Nadine S., “Emine’yi mutlaka kurtarmalıyız” sözleriyle kampanya yürütüyor. Öğretmenler de kampanyaya destek veriyor. Halka 5 bin adet bildiri dağıtıldı. 3 Ekim’de Tornower Weg 26-34, 13439 Berlin adresindeki okulda, 11.00 ile 15.00 saatleri arasında test yapılacak. Test çok basit. Pamuklu çubukla ağızdan salgı örneği alınacak. Laboratuvarda doku incelemesi yapılarak Emine’ye uygun ilik olup olmadığı araştırılacak.
Nadine S., bu kampanyanın Emine için bir ölüm kalım kampanyası olduğunu, herkesin çocuğunun böyle bir hastalığa yakalanabileceğini belirterek, herkesi doku örneği vermeye davet etti. Emine’nin babası Abdullah E., diğer kızlarını 2 yaşında kaybettikten sonra Emine’yi de muayene ettirdiklerini ve onda da aynı hastalığın çıktığını belirterek, “Emine kurtulsun istiyoruz” dedi.
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