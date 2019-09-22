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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: Bild
22.09.2019 - 12:51, Son Güncelleme:

Tüm Almanya’ya çağrı: 3 Ekim’de Emine için Berlin’e...

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Tüm Almanya’ya çağrı: 3 Ekim’de Emine için Berlin’e...

Emine 7 yaşında. Kan zehirlenmesi hastası. Uygun ilik bulunamazsa ölecek. Berlin’de gittiği okulda 3 Ekim’de veliler ve öğretmenleri tarafından uygun ilik bulunması amacıyla bir kampanya başlatıldı. Kampanyaya katılıp çok basit bir testle Emine’nin yaşama tutunmasına neden olabilirsiniz!

EMİNE henüz 7 yaşında ve Berlin’de ilkokula gidiyor. Septik granülomatizis denilen, vücudun herhangi bir organında enfeksiyon yapan mikropların kana karışmasıyla ortaya çıkan, kan zehirlenmesi hastası. Hayvanları, en çok da atları seviyor. Ancak hayvanlara yaklaşması hayati risk taşıyor. Emine’nin en küçük bir enfeksiyon kapması durumunda hayatı tehlikede. Hep ilaç kullanmak zorunda. Okula gitmesi bile hayati tehlike arz ediyor. Emine’nin kurtarılması için uygun ilik gerekiyor. Babası Abdullah ve annesi Ayşe E., kızlarına uygun ilik bulmak için Türkiye’ye gitti ve bütün akrabalarını hastanelerde teste götürdü. Ancak uygun ilik hiçbirinde bulunamadı.

Tüm Almanya’ya çağrı: 3 Ekim’de Emine için Berlin’e...
EMİNE KURTULSUN İSTİYORUZ
Berlin’deki okulu Peckwisch ve veliler birliği, Emine’yi kurtarmak için bir doku tipleme testi başlattı. Veli sözcüsü Nadine S., “Emine’yi mutlaka kurtarmalıyız” sözleriyle kampanya yürütüyor. Öğretmenler de kampanyaya destek veriyor. Halka 5 bin adet bildiri dağıtıldı. 3 Ekim’de Tornower Weg 26-34, 13439 Berlin adresindeki okulda, 11.00 ile 15.00 saatleri arasında test yapılacak. Test çok basit. Pamuklu çubukla ağızdan salgı örneği alınacak. Laboratuvarda doku incelemesi yapılarak Emine’ye uygun ilik olup olmadığı araştırılacak.
Nadine S., bu kampanyanın Emine için bir ölüm kalım kampanyası olduğunu, herkesin çocuğunun böyle bir hastalığa yakalanabileceğini belirterek, herkesi doku örneği vermeye davet etti. Emine’nin babası Abdullah E., diğer kızlarını 2 yaşında kaybettikten sonra Emine’yi de muayene ettirdiklerini ve onda da aynı hastalığın çıktığını belirterek, “Emine kurtulsun istiyoruz” dedi.

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