MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriTüketicilere kötü haber
GeriAvrupa Tüketicilere kötü haber
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 02.02.2020 - 15:25,Son Güncelleme:/

Tüketicilere kötü haber

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tüketicilere kötü haber

Almanya’da yen yılla birlikte zamlanan elektrik ücretine önümüzdeki aylarda yeni zamların geleceği belirtildi.

ELEKTRİK tüketimini ve ödenen ücreti karşılaştıran Verivox adlı aracı kurumun tahminlerine göre, elektrik zam dalgası mayıs ayına kadar sürecek. Verivox, elektriğe zammın yüzde 8.1’i bulacağını söylüyor. Daha önce küçük çaptaki dağıtım şirketleri elektriğe zam yaparken şimdi Eon ve Innogy gibi büyük tedarikçiler de zamlı fiyattan elektriği tüketicilere ulaştıracak. Almanya’da elektriğin yüzde 27’si hanelerde, geri kalanı da iş yerlerinde tüketiliyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle