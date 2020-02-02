Tüketicilere kötü haber

ELEKTRİK tüketimini ve ödenen ücreti karşılaştıran Verivox adlı aracı kurumun tahminlerine göre, elektrik zam dalgası mayıs ayına kadar sürecek. Verivox, elektriğe zammın yüzde 8.1’i bulacağını söylüyor. Daha önce küçük çaptaki dağıtım şirketleri elektriğe zam yaparken şimdi Eon ve Innogy gibi büyük tedarikçiler de zamlı fiyattan elektriği tüketicilere ulaştıracak. Almanya’da elektriğin yüzde 27’si hanelerde, geri kalanı da iş yerlerinde tüketiliyor.