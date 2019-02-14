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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
14.02.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Tuhaf öneri: ‘Camiyi gezsinler ama namazı göstermeyin’

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Tuhaf öneri: ‘Camiyi gezsinler ama namazı göstermeyin’

Belçika’nın Flaman bölgesinde yer alan Aalst kentinde De Duizenpootjes İlkokulu tarafından kentin önemli binalarına ziyaret kapsamında öğrencilerin camiye yapacakları ziyaret, bazı ebeveynlerin tepkisine neden oldu.

KONUYLA ilgili açıklama yapan Aalst kenti Flaman Çıkarları Partisi Grup Başkanı Steve Herman, şunları söyledi: “De Duizenppotjes İlkokulunun kentin en önemli binalarını ziyareti kapsamında belediye binası, çan kulesi, Sint-Martinus Kilisesi ve ayrıca Binnenstraat Caddesi’ndeki Belçika Türk Diyanet Valfına bağlı Aalst Kevser Camii de yer alıyor. Daha önce gerçekleştirilen cami ziyaretinde çocuklara nasıl namaz kılındığı gösterilmiş ve çocuklar eve gelince namaz nasıl kılınır uygulamasını ebeveynlerine göstermiş. Bu da ebeveynlerin tepkisine neden olmuştu. Camilere yapılan okul gezileri sırasında namazın nasıl kılındığının gösterilmesinin yasaklanmasını belediye meclisinde sunacağımız öneriyle talep edeceğiz. Daha önceki okul gezisinde din görevlileri tarafından Müslümanların ibadetlerini nasıl yapığı gösterilmiş ve çocuklar da din görevlisini taklit ederek namaz hareketlerini tekrarlamışlardı. Buna göz yummamalıyız.”

‘CAMİ ZİYARETİNDEN ZARAR GELMEZ’
Aalst Belediyesi Eğitimden Sorumlu Encümeni Karim Van Overmeire ise cami ziyaretinden kimseye zarar gelmeyeceğini söyledi: “Bazı öğrencilerin ebeveynleri cami ziyaretine karşı çıkarak okul yönetimini şikâyet etmeye başladı. Eğitimden sorumlu belediye encümeni olarak cami ziyaretini yasaklamak istemiyorum. De Duizendpootjes İlkokulu 3’üncü yıldır cuma günü şehir yürüyüşü düzenliyor. Çocuklar Aalst’taki en önemli bina ve heykellerle tanıştırılıyor. Çocuklar binaları bir şehir planına yerleştirmeyi öğreniyorlar ve bunları doğru tarihsel bağlamda yerleştirebilmeliler. Cami ziyaretinden hiç kimse rahatsızlık duymamalıdır. Cami içinde açıklama cami temsilcileri tarafından değil, kendi öğretmenlerimiz tarafından yapılacak. Kendi kültürümüze ve kendi çocuklarımıza biraz güven duyalım. Biri camiye beş dakika girdiğinde bu dışarıya Müslüman olarak çıkacağı anlamına gelmez. Birkaç camiyi kendim ziyaret ettim ama bu durum fikrimi değiştirmedi.”

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