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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA - Kazım DOĞAN
15.10.2018 - 12:50, Son Güncelleme:

Truva, Osmanlı, Güllaç ve köfte! Frankfurt Kitap Fuarı son erdi

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Truva, Osmanlı, Güllaç ve köfte! Frankfurt Kitap Fuarı son erdi

Almanya’nın Frankfurt kentinde 70’ncisi düzenlenen dünyanın en önemli fuarlarından Frankfurt Kitap Fuarı, sona erdi. 280 bin kişinin gezdiği fuarda Türk yayıncılar kadar Truva söyleşisi, Osmanlı’nın Avrupa yansılamaları ve Türk mutfağı da büyük ilgi gördü.

BU yıl Gürcistan’ın onur konuğu olduğu fuara 110 ülkeden yaklaşık 7 bin 500 sektör, kitap, elektronik kitap ve dijital uygulama temsilcisi katıldı. Yazarları, gazetecileri, profesyonelleri ve kültür iletişimcilerini bir araya getiren fuarda, 4 binden fazla etkinlik düzenlendi. 10 binden fazla gazetecinin takip ettiği fuarı, yaklaşık 280 bin kişi gezdi.

Truva, Osmanlı, Güllaç ve köfte Frankfurt Kitap Fuarı son erdi

KATILIM ARTTI
Bu yılki fuara katılım yüzde 3 artış gösterdi. Katılımcı sayısında en fazla artış Kuzey Amerika, Kanada, Afrika ve Güneydoğu Asya ülkelerinde faaliyet gösteren yayın evlerinde görüldü.
Fuarda önde gelen yazar ve akademisyenlerin katılımıyla paneller ve söyleşiler gerçekleştirildi.

Truva, Osmanlı, Güllaç ve köfte Frankfurt Kitap Fuarı son erdi

GELECEK YILIN ONUR KONUĞU NORVEÇ
Ayrıca fuarın hafta sonu ziyaretçilere açılmasıyla birbirinden ilginç kıyafetler dikkati çekti. Japon çizgi film karakterlerini temsil eden kostümler giyen gençler fuara akın etti. Fuarın gelecek yılki onur konuğu Norveç olacak.

Truva, Osmanlı, Güllaç ve köfte Frankfurt Kitap Fuarı son erdi

ŞEF REFİKA BİRGÜL’DEN GÜLLAÇ VE KÖFTE
Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Frankfurt Kitap Fuarı’na ‘Türkiye Ulusal Standı’ ve ‘Çocuk Yayınları Standı’ olmak üzere toplam 320 metrekarelik alanda iki ayrı stantla katıldı.
Fuar kapsamında Prof. Dr. Rüstem Aslan ‘Truva Sunumu’ gerçekleştirdi. Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Fransuva Georgia’nın katılımıyla ‘Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’da Yansımaları’ paneli düzenlendi. Şef Refika Birgül’ün Türk geleneksel mutfağından güllaç ve köftesi ise büyük ilgi gördü.

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