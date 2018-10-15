Truva, Osmanlı, Güllaç ve köfte! Frankfurt Kitap Fuarı son erdi
Almanya’nın Frankfurt kentinde 70’ncisi düzenlenen dünyanın en önemli fuarlarından Frankfurt Kitap Fuarı, sona erdi. 280 bin kişinin gezdiği fuarda Türk yayıncılar kadar Truva söyleşisi, Osmanlı’nın Avrupa yansılamaları ve Türk mutfağı da büyük ilgi gördü.
BU yıl Gürcistan’ın onur konuğu olduğu fuara 110 ülkeden yaklaşık 7 bin 500 sektör, kitap, elektronik kitap ve dijital uygulama temsilcisi katıldı. Yazarları, gazetecileri, profesyonelleri ve kültür iletişimcilerini bir araya getiren fuarda, 4 binden fazla etkinlik düzenlendi. 10 binden fazla gazetecinin takip ettiği fuarı, yaklaşık 280 bin kişi gezdi.
KATILIM ARTTI
Bu yılki fuara katılım yüzde 3 artış gösterdi. Katılımcı sayısında en fazla artış Kuzey Amerika, Kanada, Afrika ve Güneydoğu Asya ülkelerinde faaliyet gösteren yayın evlerinde görüldü.
Fuarda önde gelen yazar ve akademisyenlerin katılımıyla paneller ve söyleşiler gerçekleştirildi.
GELECEK YILIN ONUR KONUĞU NORVEÇ
Ayrıca fuarın hafta sonu ziyaretçilere açılmasıyla birbirinden ilginç kıyafetler dikkati çekti. Japon çizgi film karakterlerini temsil eden kostümler giyen gençler fuara akın etti. Fuarın gelecek yılki onur konuğu Norveç olacak.
ŞEF REFİKA BİRGÜL’DEN GÜLLAÇ VE KÖFTE
Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Frankfurt Kitap Fuarı’na ‘Türkiye Ulusal Standı’ ve ‘Çocuk Yayınları Standı’ olmak üzere toplam 320 metrekarelik alanda iki ayrı stantla katıldı.
Fuar kapsamında Prof. Dr. Rüstem Aslan ‘Truva Sunumu’ gerçekleştirdi. Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Fransuva Georgia’nın katılımıyla ‘Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’da Yansımaları’ paneli düzenlendi. Şef Refika Birgül’ün Türk geleneksel mutfağından güllaç ve köftesi ise büyük ilgi gördü.
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