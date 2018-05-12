Trump'ın reformu 5 bin Alman şirketini vurdu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriTrump'ın reformu 5 bin Alman şirketini vurdu
GeriAvrupa Trump'ın reformu 5 bin Alman şirketini vurdu
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Avrupa
İHA
12.05.2018 - 14:36, Son Güncelleme:

Trump'ın reformu 5 bin Alman şirketini vurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trump'ın reformu 5 bin Alman şirketini vurdu

1 Mayıs'tan itibaren ABD'ye ithal edilen çeliğe yüzde 25, alüminyuma da yüzde 10 ek gümrük vergisi getirilmesinden toplam 5 bin Alman firması etkilendi. Bu firmaların yıllık cirosunun 532 milyar euro olduğu ve çoğunun vergilerden etkilenmemek için üretimini ABD'ye kaydıracağından endişe ediliyor.

ALMANYA Maliye Bakanlığı, ABD Başkanı Donld Trump'un, AB ve bir çok ülkeyi kapsayan çelik ve alüminyuma getirdiği yeni vergilerin 5 bin Alman firmasını etkileyeceğini açıkladı. Vergilerden etkilenen Amerika bağlantılı Alman firmalarının büyük çoğunluğunun tesislerini yüksek vergi ödememek için ABD'ye taşımaya kararlı olduğu belirtildi. 

İHRACATIN YÜZDE 42'Sİ OTOMOTİV
Diğer yandan, vergi reformu kapsamında ABD, doğrudan yatırımı arttırabilmek için kurumlar vergisini yüzde 35'den yüzde 21'e düşürerek yeni yatırımcılara imkanlar sunmaya hazırlanıyor. Federal Maliye Bakanlığı uzmanları, ABD'nin vergi reformunun Alman firmalarının ABD'ye kayacağı bunun karşılığında ABD firmalarının ise ABD dışında yatırım yapmayacağından endişe ediyor.  ABD'ye kayması düşünülen firmaların yıllık toplam cirolarının 532 milyar Euro olduğu belirtildi.
ABD'ye taşınması düşünülen firmaların başında otomobil sektörünün geldiği belirtildi. Almanya'nın ABD'ye yaptığı yıllık ihracatın yüzde 42'sini otomobil ve yan sanayi ürünleri oluşturuyor
Almanya'da her dört çalışandan biri, Alman sanayisinde ise her iki çalışan biri ihracata bağlı olarak çalışıyor. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İstanbul-Zürih uçağında şok... Yanındaki yolcuya zorla yoğurt yedirmeye kalktı, 20 dakika boyunca bağırdı!

Duisburger FV 08’ın kızları ligin bitmesine 3 hafta kala şampiyon oldu

Yeneroğlu: HDP ve CHP milletvekilleri program yapabiliyorsa Almanya'nın tutumu AK Parti'yedir!

Yurt dışında 100'den fazla aday adayı, 24 Haziran seçimleri için başvuru yaptı