Trump'ın reformu 5 bin Alman şirketini vurdu
1 Mayıs'tan itibaren ABD'ye ithal edilen çeliğe yüzde 25, alüminyuma da yüzde 10 ek gümrük vergisi getirilmesinden toplam 5 bin Alman firması etkilendi. Bu firmaların yıllık cirosunun 532 milyar euro olduğu ve çoğunun vergilerden etkilenmemek için üretimini ABD'ye kaydıracağından endişe ediliyor.
ALMANYA Maliye Bakanlığı, ABD Başkanı Donld Trump'un, AB ve bir çok ülkeyi kapsayan çelik ve alüminyuma getirdiği yeni vergilerin 5 bin Alman firmasını etkileyeceğini açıkladı. Vergilerden etkilenen Amerika bağlantılı Alman firmalarının büyük çoğunluğunun tesislerini yüksek vergi ödememek için ABD'ye taşımaya kararlı olduğu belirtildi.
İHRACATIN YÜZDE 42'Sİ OTOMOTİV
Diğer yandan, vergi reformu kapsamında ABD, doğrudan yatırımı arttırabilmek için kurumlar vergisini yüzde 35'den yüzde 21'e düşürerek yeni yatırımcılara imkanlar sunmaya hazırlanıyor. Federal Maliye Bakanlığı uzmanları, ABD'nin vergi reformunun Alman firmalarının ABD'ye kayacağı bunun karşılığında ABD firmalarının ise ABD dışında yatırım yapmayacağından endişe ediyor. ABD'ye kayması düşünülen firmaların yıllık toplam cirolarının 532 milyar Euro olduğu belirtildi.
ABD'ye taşınması düşünülen firmaların başında otomobil sektörünün geldiği belirtildi. Almanya'nın ABD'ye yaptığı yıllık ihracatın yüzde 42'sini otomobil ve yan sanayi ürünleri oluşturuyor
Almanya'da her dört çalışandan biri, Alman sanayisinde ise her iki çalışan biri ihracata bağlı olarak çalışıyor.
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