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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN / FOTOĞRAFLAR: ING IMAGE
04.08.2019 - 15:30, Son Güncelleme:

Trump’ın vergi baskısı AB’yi etçi yapacak

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Trump’ın vergi baskısı AB’yi etçi yapacak

ABD Başkanı Trump’ın, Avrupa’dan otomobillere gümrük vergisi uygulayacağı tehdidi, AB’yi daha fazla Amerikan sığır eti ithal etmeye zorladı. ABD ile AB arasında imzalanan sığır eti ithalatı sözleşmesiyle Avrupa, yılda ABD’den gümrüksüz 35 bin ton et satın alabilecek.

AB ile ABD arasında 1980’li yılların sonundan beri sığır eti ithalatında kavga yaşanıyordu. AB, Washington ile yeni bir ticari çatışmadan kaçınmak için sığır eti ithalatını artırmaya karar verdi. En başta Almanya olmak üzere Avrupa, sığır eti taviziyle ABD’nin otomobillere gümrük vergisinden vazgeçmesini ümit ediyor. AB’nin, ABD’den gümrüksüz sığır eti ithalatını artırma sözleşmesinde, böyle bir şart ise yer almıyor.

ALMAN ÇİFTÇİLER KARŞI
ABD’den daha fazla sığır eti ithalatı Almanya’da farklı tartışmalara yol açtı. Alman Çiftçiler Birliği Başkanı Joachim Ruckwied, anlaşmayı “AB Avrupalı çiftçilerin aleyhine giderek daha fazla tavizler veriyor. Biz bunu büyük bir endişeyle izliyoruz. Avrupa pazarını ABD’den tarım ürünlerine açmak, iklimi koruma düşünceleriyle de uyuşmuyor” diye eleştirdi.

‘ÖNEMLİ BİR BAŞARI’
Çiftçiler anlaşmayı eleştirirken, Alman Makine Sanayi Birliği (VDMA) sözleşmeyi övdü. Birlikten yapılan açıklamada “Sözleşmeyle AB, sığır eti ithalatında olduğu gibi ticari anlaşmazlıkları çözmede istekli olduğunu gösterdi” denildi. ABD Başkanı Trump da sözleşmeyi “Önemli bir başarı” olarak niteledi. Trump, “Amerikan sığır eti dünyanın en iyi eti. Amerikalı çiftçiler ve elbette Avrupalı tüketiciler için önemli bir başarı bu” dedi.

35 BİN TON SIĞIR ETİ
Yeni sözleşme ABD’den gelecek 7 yıl içinde gümrüksüz sığır eti ithalatını önemli ölçüde artırıyor. Avrupa yılda ABD’den gümrüksüz 35 bin ton sığır eti alabilecek. Amerika’dan sığır eti ithalatı, Avrupa’nın Arjantin ve Uruguay gibi diğer ülkelerden sığır eti ithalatını yılda 10 bin tona düşürecek.

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