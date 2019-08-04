Trump’ın vergi baskısı AB’yi etçi yapacak
ABD Başkanı Trump’ın, Avrupa’dan otomobillere gümrük vergisi uygulayacağı tehdidi, AB’yi daha fazla Amerikan sığır eti ithal etmeye zorladı. ABD ile AB arasında imzalanan sığır eti ithalatı sözleşmesiyle Avrupa, yılda ABD’den gümrüksüz 35 bin ton et satın alabilecek.
AB ile ABD arasında 1980’li yılların sonundan beri sığır eti ithalatında kavga yaşanıyordu. AB, Washington ile yeni bir ticari çatışmadan kaçınmak için sığır eti ithalatını artırmaya karar verdi. En başta Almanya olmak üzere Avrupa, sığır eti taviziyle ABD’nin otomobillere gümrük vergisinden vazgeçmesini ümit ediyor. AB’nin, ABD’den gümrüksüz sığır eti ithalatını artırma sözleşmesinde, böyle bir şart ise yer almıyor.
ALMAN ÇİFTÇİLER KARŞI
ABD’den daha fazla sığır eti ithalatı Almanya’da farklı tartışmalara yol açtı. Alman Çiftçiler Birliği Başkanı Joachim Ruckwied, anlaşmayı “AB Avrupalı çiftçilerin aleyhine giderek daha fazla tavizler veriyor. Biz bunu büyük bir endişeyle izliyoruz. Avrupa pazarını ABD’den tarım ürünlerine açmak, iklimi koruma düşünceleriyle de uyuşmuyor” diye eleştirdi.
‘ÖNEMLİ BİR BAŞARI’
Çiftçiler anlaşmayı eleştirirken, Alman Makine Sanayi Birliği (VDMA) sözleşmeyi övdü. Birlikten yapılan açıklamada “Sözleşmeyle AB, sığır eti ithalatında olduğu gibi ticari anlaşmazlıkları çözmede istekli olduğunu gösterdi” denildi. ABD Başkanı Trump da sözleşmeyi “Önemli bir başarı” olarak niteledi. Trump, “Amerikan sığır eti dünyanın en iyi eti. Amerikalı çiftçiler ve elbette Avrupalı tüketiciler için önemli bir başarı bu” dedi.
35 BİN TON SIĞIR ETİ
Yeni sözleşme ABD’den gelecek 7 yıl içinde gümrüksüz sığır eti ithalatını önemli ölçüde artırıyor. Avrupa yılda ABD’den gümrüksüz 35 bin ton sığır eti alabilecek. Amerika’dan sığır eti ithalatı, Avrupa’nın Arjantin ve Uruguay gibi diğer ülkelerden sığır eti ithalatını yılda 10 bin tona düşürecek.
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