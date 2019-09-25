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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: Reuters
25.09.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Trump’ın sözlerini biyografisine yazdı

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Trump’ın sözlerini biyografisine yazdı

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu toplantılarında ABD Başkanı Donald Trump’a bakışlarıyla dikkati çeken İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Twitter’daki biyografisine Trump’ın kendisi hakkındaki sözlerini yazdı.

ABD’nin New York kentinde düzenlenen BM 74. Genel Kurulu toplantılarına katılan 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg, hem yaptığı etkileyici konuşma hem de ABD Başkanı Donald Trump’a yönelttiği öfkeli bakışlarıyla dikkati çekti. İsveç basınına yaptığı açıklamalarda Trump ile görüşmenin kendi hedeflerine bir katkısı olmayacağını belirten Thunberg, Trump’ın kendisi hakkında Twitter’a yazdığı, “Parlak ve muazzam bir geleceği dört gözle bekleyen çok mutlu bir genç kız” ifadelerini aynı sitedeki biyografisine yazdı.
Thunberg, İsveç gazetesi Dagens Nyheter ile yaptığı röportajda da ABD Başkanı Trump’a olan karşı tutumunu açıkladı: “Başkan Trump ile tanışma gibi bir arzum yok. Ayrıca buna ihtiyacım da yok. Şimdi yapmaya çalıştığım şey halk eğitimi oluşturmak ve insanları neler olduğu hakkında bilgilendirmek. Donald Trump ile yapacağımız bir toplantının faydalı olacağını zannetmiyorum.

Trump’ın sözlerini biyografisine yazdı
‘ÇOCUKLUĞUMU ÇALDINIZ’
Thunberg, dünya liderlerine seslenerek, “Benim hayallerimi, benim çocukluğumu çaldınız. Buna rağmen ben şanslı olanlardanım. İnsanlar acı çekiyor, insanlar ölüyor. Ekosistemimiz çöküyor. Yok oluşumuzun başındayız. Siz ise sadece paradan konuşuyorsunuz. Ve ekonomik büyüme gibi peri masalları anlatıyorsunuz” ifadelerini kullanmıştı.

 

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