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Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 29.01.2020 - 10:47,Son Güncelleme:/

Trump’ın sözde barış planına Almanya’dan tepki

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Trump’ın sözde barış planına Almanya’dan tepki

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD Başkanı Donald Trump’ın sözde Orta Doğu barış planına ilişkin önerinin sorulara yol açtığını belirtti.

MAAS, yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin bu önerisini titiz bir şekilde inceleyeceklerini, tüm partnerlerin de bunu yapacaklarını varsaydıklarını ifade etti. Yalnızca her iki taraf için kabul edilebilir, müzakere edilen iki devletli çözümün İsrailliler ile Filistinliler arasında kalıcı barışı getirebileceğini vurgulayan Maas, bu temelde çok uzun süre durmuş olan Orta Doğu barış sürecine yeni bir ivme kazandırmayı amaçlayan her bir atılımın memnuniyetle karşılanması gerektiğini dile getirdi. “ABD’nin önerisi sorulara yol açıyor” ifadesini kullanan Maas, bu soruları şimdi Avrupa Birliği’ndeki (AB) partnerlerle görüşeceklerini vurguladı. Maas, bu soruların, ihtilaftaki tarafların bir müzakere sürecine katılmalarını ve önerinin uluslararası kabul edilen parametrelerle nasıl ilişkili olduğunu içerdiğini kaydetti.
Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray’da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı. Sözde barış planı kapsamında Kudüs’ün, İsrail’in ‘bölünmez’ başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için ‘son şans’ olduğunu iddia etmişti. Netanyahu ise planı, “İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım” şeklinde nitelendirmişti.

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