Trump’ın hoşuna gidecek açıklama SPD’nin hoşuna gitmedi: Bizimle olmaz
Almanya’nın yeni Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer’in, ABD Başkanı Trump’ın da talep ettiği gibi savunma harcamalarını artırmak istemesi, hükümet içinde kavga çıkardı. SPD, “Bizimle olmaz” derken Yeşiller Partisi “Sen önce ordudaki sorunları çöz” karşılığını verdi.
ALMANYA’NIN yeni Savunma Bakanı Kramp Karrenbauer’in savunma harcamalarını artırma talebine hükümet ortağı SPD’den sert tepki geldi. SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, “Savunma Bakanı’nın ilk iş olarak Trump’ın hoşuna gidecek savunma harcamasını artırma talebi, anlaşılır gibi değil. Kramp Karrenbauer’in bu tartışmayı yeniden açması beni çok şaşırttı. Bu iş SPD’yle olmaz. Biz bunu koalisyonda defalarca ifade ettik. Kramp Karrenbauer, önce selefi Ursula von der Leyen’in bıraktığı sorunlarla uğraşsın” dedi.
Savunma Bakanı’nın talebine muhalefet partileri Yeşiller ve Sol Parti de karşı çıktı. Yeşiller Eşbaşkanı Robert Habeck, “Savunma Bakanı önce ordudaki sorunları çözsün” dedi.
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