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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: Reuters-AFP-AP
12.07.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Trump’a yalvarma işe yaramadı: İslam karşıtı ve aşırı sağcı İngilize 9 ay hapis

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Trump’a yalvarma işe yaramadı: İslam karşıtı ve aşırı sağcı İngilize 9 ay hapis

İslam karşıtı aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi’nin (EDL) eski Başkanı Tommy Robinson 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme önünde destekçileri kararın ardından polise cam ve plastik şişe fırlattı, yolu trafiğe kapattı. Polis bir kişiyi göz altına aldı.

İSLAM karşıtı aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi’nin (EDL) eski Başkanı Tommy Robinson’a, mahkemeye hakaretten 9 ay hapis cezası verildi. Londra’daki duruşmada Robinson, hakkında yayın yasağı bulunan bir davada yargılanan azınlık mensubu sanıkların kimlik bilgilerini paylaşmaktan suçlu bulundu. Hakim, gerçek adı Stephen Yaxley-Lennon olan Robinson’a 9 ay hapis cezası verdi. Daha önce yattığı süre göz önüne alınarak cezası 19 haftaya düşürülen aşırı sağcı İngiliz, bu sürenin yarısını yattıktan sonra serbest kalabilecek.

Trump’a yalvarma işe yaramadı: İslam karşıtı ve aşırı sağcı İngilize 9 ay hapis

POLİSE SALDIRDILAR
Kararı mahkeme önünde bekleyen Robinson destekçileri, hükmün açıklanmasının ardından polise cam ve plastik şişe fırlattı. Daha sonra parlamentoya kadar yürüyen grup, bir süre yolu trafiğe kapattı. Zaman zaman gerginliğin yaşandığı gösteri sırasında polis, bir Robinson destekçisini gözaltına aldı. Polise tepki gösteren diğer protestocular, gözaltına alınan kişinin konulduğu aracın hareket etmesini önlemek için yere oturdu. Sık sık “Tommy’i serbest bırakın” şeklinde sloganın atıldığı gösteride, İsrail bayrağının da taşındığı görüldü.

Trump’a yalvarma işe yaramadı: İslam karşıtı ve aşırı sağcı İngilize 9 ay hapis

TRUMP’A İLTİCA İÇİN YALVARMIŞTI
İslam karşıtı İngiliz, karardan iki gün önce kendisine iltica hakkı tanıması için ABD Başkanı Donald Trump’a yalvarmıştı. İngiltere’den acil olarak tahliye edilmesine ihtiyaç olduğunu belirten ve buna gerekçe olarak da “Karanlık güçlerin iş başında olmasını” gösteren Robinson, açıklamasında “Durumuma bakması için Donald Trump’a yalvarıyorum, Amerikan hükümetine yalvarıyorum” ifadesini kullanmıştı. Aşırı sağcı İngiliz, hapishanede öldürüleceğini de ileri sürmüştü.

Trump’a yalvarma işe yaramadı: İslam karşıtı ve aşırı sağcı İngilize 9 ay hapis

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