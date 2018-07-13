‘Trump’a taviz verdikçe, bir adım daha ileri gidiyor’
Almanya’nın eski Dışişleri Bakanı ve hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin eski lideri Sigmar Gabriel, ABD Başkanı Donald Trump’a karşı çok sert politika izlenmesini önerdi.
TRUM başkan olduğu sürece ABD’ye güvenilemeyeceğini belirten Gabriel, şöyle dedi:
“Gerçek şu ki, biz Trump’la da ABD’siz de yaşayamayız. Çifte bir strateji izlemeliyiz. Trump’a karşı çok net, sert ve en önemlisi de Avrupa’yla birlikte karşı durmalıyız. Ona yaklaşmaya çalışıp taviz verdikçe, o bir adım daha ileri gidiyor. Bunu sona erdirmeliyiz. Ticaretten NATO’ya varıncaya kadar. Ama aynı zamanda ABD’ye yatırım yapmalıyız. Amerika değişiyor. Kısa bir zaman içinde ABD’de nüfusun çoğunluğu Avrupa kökenliler olmayacak. Asya, Latin Amerika ve Afrika kökenliler olacak. Bizim 70 yıldır tanıdığımız ABD değişecek. Trump Amerikasından da farklı olacak.
Trump yönetiminde Amerika’ya güven olmaz. Trump, Kuzey Kore diktatörüne yaşam garantisi verdi ama aynı zamanda Almanya’da rejimi değiştirmek istiyor. Bu yenilir yutulur şey değil.”
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