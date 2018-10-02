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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: AFP, Getty Images
02.10.2018 - 13:36, Son Güncelleme:

Trump’a en az güvenen Avrupa ülkeleri Fransa ve Almanya

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Trump’a en az güvenen Avrupa ülkeleri Fransa ve Almanya

ABD merkezli Pew Araştırma şirketinin 25 ülkede yaptığı bir anket, insanların dünya meselelerinin yönetiminde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e ABD Başkanı Donald Trump’tan daha fazla güvendiğini ortaya çıkardı.

LİDERLERİN güvenirliklerinin ve ülkelerin halk arasındaki durumunun değerlendirildiği ankette Trump’ın dünya için iyi bir şeyler yapacağına katılımcıların yüzde 27’si ‘ortalama’ şeklinde cevapladı. Öte yandan ankete katılanların yüzde 52’si Almanya Başbakanı Angela Merkel’e dünya için iyi şeyler yapma konusunda güvendiklerini belirtti.

Trump’a en az güvenen Avrupa ülkeleri Fransa ve Almanya

Ankete katılanların yüzde 30’u ise Putin’in, Trump’ın desteği ile doğru işler yapabileceğine güvendiklerini belirtti. Ankette Trump’a en az güvenen ülke ABD’nin arasına duvar örmek istediği komşusu Meksika oldu. Trump’a güvenmeme konusunda Avrupa’da ise başı Fransa ve Almanya çekti. Almanya’da her 4 kişiden 3’ü ABD’nin son zamanlarda dünya meselelerinin çözümüne katkısının azaldığını belirtti. ABD’nin bir diğer komşusu Kanada’da ise her 10 kişi’den 6’sı, ABD’nin dünya meselelerine geçmişe oranla daha az yardımcı olduğunu söyledi.
Pew tarafından yayınlanan raporda, 25 ülkede 26 bin 112 kişinin katılımıyla yapılan anketin dünyanın çok farklı noktalarındaki vatandaşların ABD’nin uluslararası rolü hakkında endişeli olduğunu gösterdiği belirtildi. Araştırmada, “Büyük bir çoğunluk ABD’nin dış politika kararlarını oluştururken ülke çıkarlarını göz ardı ettiğini düşünüyor. Birçok kişi ABD’nin daha önceki dönemlerin tersine dünya meselelerinin çözümüne yardımcı olacak şeyler yaptığına inanmıyor” ifadeleri yer aldı.

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