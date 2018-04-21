Troya’dan çıktı dünyanın 44 müzesine dağıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriTroya’dan çıktı dünyanın 44 müzesine dağıldı
GeriAvrupa Troya’dan çıktı dünyanın 44 müzesine dağıldı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Avrupa
AA-İHA / Fotoğraflar: AA
21.04.2018 - 11:19, Son Güncelleme:

Troya’dan çıktı dünyanın 44 müzesine dağıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Troya’dan çıktı dünyanın 44 müzesine dağıldı

Çanakkale Belediyesi ve MÜSİAD, 2018 Truva yılı etkinliği kapsamında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de karma sergi açtı.

BUDAPEŞTE Yunus Emre Enstitüsü binasında düzenlenen programda, gazeteci Haluk Şahin davetlilere Çanakkale tarihi hakkında bilgi verdi.

Belgin Şahin, Hale Gökhan ve Vahit Novruzov’un karma resim ve heykel sergisinin sanatseverlerle buluştuğu etkinliğe Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay da katıldı.
Truva kahramanlarının heykellerinin ve Çanakkale’de yapılan resimlerin yer aldığı serginin açılışından önce Haluk Şahin, davetlilere Troya ile ilgili küçük bir bilgilendirme konferans verdi. Troya’nın dünyanın en iyi kazılmış en ünlü arkeolojik kazı yerlerinden biri olduğunu belirten Şahin, “Troya’dan çıkan eserler, dünyanın 44 müzesine dağılmış durumda. Bunlardan en önemlisini içinizden görenler vardır, Moskova’da Puşkin Müzesi’nde olan Priamos hazinesi olarak sunulan Troya hazinesidir. Uzun yıllardır hayalini kurduğumuz Troya Müzesi, yani kazı yerinin hemen yanındaki ‘Büyük Troya Müzesi’ bu yaz gerçek oluyor” dedi.

Troya’dan çıktı dünyanın 44 müzesine dağıldı

Troya sunumunun sona ermesinin ardından Türk sanatçı Hale Gökhan, Büyükelçi Oktay ve DTİK Avrupa Komisyonu Üyesi Fadıl Başar’a Troya biblosunu hediye etti.
Sergi açılışından sonra basına konuşan Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yakup Gül, Enstitü ve Çanakkale Belediyesi olarak, Budapeşte’de Macarların yoğun ilgi gösterdiği bir karma sergi açmalarından dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.
Sergi, 27 Nisan’a kadar ziyarete açık kalacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Oradan da, buradan da koparamazsınız...

Irkçılığa karşı gençlerden eylem

Yolsuzluğu federal hükümet de doğruladı

91 yaşındaki kadın, vergi kaçırmaktan hapis yatacak