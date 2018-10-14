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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Gürsal KÖKSAL / FRANKFURT
14.10.2018 - 12:02, Son Güncelleme:

Troya yılı asıl şimdi başladı

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Troya yılı asıl şimdi başladı

2018’in Troya Yılı olması nedeniyle Frankfurt Kitap Fuarı‘nda Troya’nın dünü, bugünü ve geleceği hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Rüstem Aslan, Çanakkale‘de çarşamba günü açılan Troya Müzesi‘ni de anlattı. Bu ‘dünya müzesi’ ile Türkiye’den kaçırılan tüm eserlerin artık yurda dönebileceğini söyleyen Aslan “Troya Yılı asıl şimdi başladı” dedi.

FRANKFURT Kitap Fuarı‘ndaki Türkiye Ulusal Standı‘nda Troya paneli düzenlendi. Türkiye Yayıncıları Birliği eski Başkanı Metin Celal‘in yönetimdeki panelde Troya kazılarının dünü, bugünü, geleceği ve Troya Müzesi hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. Troya‘nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi‘ne girmesinin 20‘nci yılı olması dolayısıyla ilan edilen ‘Troya Yılı’ faaliyetlerini anlatan Troya Kazıları Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Troya ile ilgi artık yeni bir dönemin başladığını söyledi.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ MÜZESİ
Çanakkale‘de çarşamba günü açılan modern Troya Müzesi‘nin dünyanın en önemli kültür müzesi olduğuna dikkati çeken Aslan, müze ile Türkiye’nin kaçırılan tarihi eserleri geri istemesi konusunda çok güçlü bir argümana sahip olacağını belirterek “Troya Yılı asıl şimdi başladı” dedi. Aslan, müze, ören yeri, arkeoloji köyü, Troya Milli Parkı ve Asos‘a kadar uzanan 120 km‘lik ‘Troas Yolu’yla bölgenin kültür turizmi açısından dünyanın en çok ilgi çeken turizm merkezleri arasına girdiğini de vurguladı.

DİYELİM Kİ VERDİK, NEREYE KOYACAKSINIZ?
Troya hazinelerinin II. Dünya Savaşı‘ndan sonra götürüldüğü Moskovo Puşkin Müzesi‘nin eski müdürü Irina Antonova‘nın, bu eserleri geri isteyen Troya kazılarının efsanevi başkanı Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann‘a 1993 yılında, “Diyelim ki verdik. Nereye koyacaksınız? Buna uygun bir müzeniz bile yok“ dediğini hatırlatan Prof. Dr. Rüstem Aslan “Bu sözler hep kulağımızdaydı. Buraya uygun bir müze çok gerekliydi. Prof. Korfmann‘ın en büyük hayali bu müzenin gerçekleştirilmesiydi. Kendisini kaybettik ama hayali gerçekleşti” dedi.

Troya yılı asıl şimdi başladı

Troya Kazıları Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Frankfurt Kitap Fuarı‘ndaki Türkiye Ulusal Standı‘nda, Türkiye‘nin Troya‘nın evi olduğunu gösteren büyük panonun önünde Metin Celal‘in sorularını yanıtladı.

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