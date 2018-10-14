Troya yılı asıl şimdi başladı
2018’in Troya Yılı olması nedeniyle Frankfurt Kitap Fuarı‘nda Troya’nın dünü, bugünü ve geleceği hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Rüstem Aslan, Çanakkale‘de çarşamba günü açılan Troya Müzesi‘ni de anlattı. Bu ‘dünya müzesi’ ile Türkiye’den kaçırılan tüm eserlerin artık yurda dönebileceğini söyleyen Aslan “Troya Yılı asıl şimdi başladı” dedi.
FRANKFURT Kitap Fuarı‘ndaki Türkiye Ulusal Standı‘nda Troya paneli düzenlendi. Türkiye Yayıncıları Birliği eski Başkanı Metin Celal‘in yönetimdeki panelde Troya kazılarının dünü, bugünü, geleceği ve Troya Müzesi hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. Troya‘nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi‘ne girmesinin 20‘nci yılı olması dolayısıyla ilan edilen ‘Troya Yılı’ faaliyetlerini anlatan Troya Kazıları Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Troya ile ilgi artık yeni bir dönemin başladığını söyledi.
DÜNYANIN EN ÖNEMLİ MÜZESİ
Çanakkale‘de çarşamba günü açılan modern Troya Müzesi‘nin dünyanın en önemli kültür müzesi olduğuna dikkati çeken Aslan, müze ile Türkiye’nin kaçırılan tarihi eserleri geri istemesi konusunda çok güçlü bir argümana sahip olacağını belirterek “Troya Yılı asıl şimdi başladı” dedi. Aslan, müze, ören yeri, arkeoloji köyü, Troya Milli Parkı ve Asos‘a kadar uzanan 120 km‘lik ‘Troas Yolu’yla bölgenin kültür turizmi açısından dünyanın en çok ilgi çeken turizm merkezleri arasına girdiğini de vurguladı.
DİYELİM Kİ VERDİK, NEREYE KOYACAKSINIZ?
Troya hazinelerinin II. Dünya Savaşı‘ndan sonra götürüldüğü Moskovo Puşkin Müzesi‘nin eski müdürü Irina Antonova‘nın, bu eserleri geri isteyen Troya kazılarının efsanevi başkanı Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann‘a 1993 yılında, “Diyelim ki verdik. Nereye koyacaksınız? Buna uygun bir müzeniz bile yok“ dediğini hatırlatan Prof. Dr. Rüstem Aslan “Bu sözler hep kulağımızdaydı. Buraya uygun bir müze çok gerekliydi. Prof. Korfmann‘ın en büyük hayali bu müzenin gerçekleştirilmesiydi. Kendisini kaybettik ama hayali gerçekleşti” dedi.
Troya Kazıları Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Frankfurt Kitap Fuarı‘ndaki Türkiye Ulusal Standı‘nda, Türkiye‘nin Troya‘nın evi olduğunu gösteren büyük panonun önünde Metin Celal‘in sorularını yanıtladı.
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