Tren seferlerinde ‘bomba’ rötarı
Almanya’nın başkenti Berlin’de İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bomba bulundu.
Yetkililer, Berlin Ana Tren Garı’nda bulunan bombanın cuma günü etkisiz hale getirileceğini ve bu sırada tedbir amaçlı tren seferlerinin iptal edileceğini açıkladı. İmha sırasında bölgedeki trafik akışında da kargaşanın yaşanması bekleniyor. Bombanın bulunduğu bölge güvenlik gerekçesiyle kapatılırken ve çevredeki binalar da boşaltıldı. Alman demiryolları şirketi ise yaptığı açıklamada aksamaların yaşanacağını ancak bunun hangi boyutta olacağıyla ilgili bir tahminde bulunamayacaklarını belirtti.
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