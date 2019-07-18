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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe
18.07.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Tren penceresinden başını uzatıp ölen yolcu için 1 milyon sterlin ceza

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Tren penceresinden başını uzatıp ölen yolcu için 1 milyon sterlin ceza

İngiltere’de Govia Thameslink Railway demiryolu şirketi, Simon Brown adlı yolcunun trenin penceresinden başını uzatıp ölmesinden sorumlu tutuldu ve 1 milyon sterlin (7 milyon TL) para cezasına çarptırıldı.

24 yaşındaki Simon Brown, Ağustos 2016’da Londra’da Gatwick Express treninde başını pencereden çıkardıktan sonra yol kenarındaki bir sinyal direğine çarparak hayatını kaybetmişti.
Demiryolu şirketi Govia Thameslink Railway (GTR), mayıs ayındaki duruşmada, pencereden dışarıya sarkılmaması yönündeki uyarıyı yeterince görXünür bir şekilde sergilemediği için genel güvenlik önlemlerini ihlal ettiğini kabul etmişti.

65 BİN DOLAR DA MAHKEME MASRAFI VAR
Hakim Jeffrey Pegden, kapıya yapıştırılmış bir uyarı bulunsa da bu uyarının diğer ilanlar arasında gözden kaybolduğunu vurguladı. Pencerelerle ilgili herhangi bir risk değerlendirilmesinin de önceden yapılmamış olduğu kaydedildi. Şirket 1 milyon sterlin para cezasına çarptırıldı.
GTR ayrıca mahkeme masrafları için yaklaşık 65 bin dolar ödeyecek.
Brown’ın ölümünden sonra GTR, pencerelere parmaklık taktırmıştı. 2017’de ise yolcuların açıp sarkacağı türden pencerelere sahip trenler tümüyle kaldırılmıştı.

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