Tren penceresinden başını uzatıp ölen yolcu için 1 milyon sterlin ceza
İngiltere’de Govia Thameslink Railway demiryolu şirketi, Simon Brown adlı yolcunun trenin penceresinden başını uzatıp ölmesinden sorumlu tutuldu ve 1 milyon sterlin (7 milyon TL) para cezasına çarptırıldı.
24 yaşındaki Simon Brown, Ağustos 2016’da Londra’da Gatwick Express treninde başını pencereden çıkardıktan sonra yol kenarındaki bir sinyal direğine çarparak hayatını kaybetmişti.
Demiryolu şirketi Govia Thameslink Railway (GTR), mayıs ayındaki duruşmada, pencereden dışarıya sarkılmaması yönündeki uyarıyı yeterince görXünür bir şekilde sergilemediği için genel güvenlik önlemlerini ihlal ettiğini kabul etmişti.
65 BİN DOLAR DA MAHKEME MASRAFI VAR
Hakim Jeffrey Pegden, kapıya yapıştırılmış bir uyarı bulunsa da bu uyarının diğer ilanlar arasında gözden kaybolduğunu vurguladı. Pencerelerle ilgili herhangi bir risk değerlendirilmesinin de önceden yapılmamış olduğu kaydedildi. Şirket 1 milyon sterlin para cezasına çarptırıldı.
GTR ayrıca mahkeme masrafları için yaklaşık 65 bin dolar ödeyecek.
Brown’ın ölümünden sonra GTR, pencerelere parmaklık taktırmıştı. 2017’de ise yolcuların açıp sarkacağı türden pencerelere sahip trenler tümüyle kaldırılmıştı.
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